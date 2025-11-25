Las acciones de Repsol repuntan tras aumentar su presencia en Alaska

Las acciones de Repsol repuntan un 1,15% gracias a la adquisición de 45 bloques de exploración en Alaska, en la zona del mayor yacimiento petrolífero de EE. UU. El gobierno local valora los recursos recuperables en torno a los 768 millones de barriles de crudo, y la ampliación de las operaciones de Repsol en esta región llega en un momento clave para el desarrollo del megayacimiento de Pikka. La fase 1 del proyecto prevé una producción bruta de unos 80.000 barriles diarios, con una segunda fase que estima un alcance de hasta 120.000 barriles.
Repsol opera de forma activa en Alaska desde 2008, y con este movimiento refuerza el crecimiento del negocio upstream, aumentando recursos propios en un entorno internacional de volatilidad energética. De esta forma Repsol continúa su diversificación geográfica tras la reciente creación de una sociedad de exploración en Libia, sobre la cual los inversores mostraron muchas dudas por los riesgos de la región.
Asimismo, otro catalizador alcista para la acción de Repsol se encuentra en los márgenes de diésel, que se sitúan actualmente por encima de los 30 dólares por barril, lo que favorece a la petroquímica dada su alta exposición a los destilados medios como el diésel y el combustible de aviación, representando más del 50% de su mix productivo. El efecto de cobertura natural del diésel ayuda a la compañía a compensar las correcciones en los precios del petróleo (el barril de West Texas corrige un 5,6% en el último mes).
Cotización de Repsol
- Fuente : Plataforma de XTB
- Gráfica de Repsol con velas de 15 minutos
Con el rebote de hoy, Repsol acumula una revalorización bursátil del 32% durante 2025. Al mismo tiempo, la petroquímica española mantiene activo su plan de recompra de acciones de 350 millones de euros para 2025, con operaciones en curso hasta final de año, lo que impulsa la cotización y mejora el atractivo para el accionista.
¿Cómo comprar acciones de Repsol?
