Las acciones de Swatch en situación crítica

Las acciones de Swatch (UHR.CH) han subido casi un 1% después de anunciar una recuperación en el mercado chino, uno de sus principales centros de ventas geográficos. Sin embargo, las subidas en el precio de las acciones son limitadas, ya que los resultados del segundo trimestre no cumplieron con las expectativas. Los inversores están reaccionando a los comentarios positivos sobre el futuro de la compañía, pero los resultados actuales no permiten un cambio duradero en la percepción de la empresa. Parece que algunos inversores han concluido que los comentarios sobre el mercado clave podrían haber impulsado a los inversores bajistas a reducir las posiciones cortas, que se mantuvieron elevadas antes del anuncio de los resultados. Puntos clave de los resultados de Swatch La compañía ha indicado que la caída de la demanda de relojes de lujo en China ha tocado fondo y se recuperará en la segunda mitad del año.

La compañía reportó una caída mayor de lo esperado en ventas y ganancias operativas.

Si bien los altos inventarios en los minoristas ya habían sido un problema, la compañía ahora prevé que estos disminuirán significativamente en la segunda mitad de 2025.

En la primera mitad del año, Swatch reportó una caída de ventas mayor de lo esperado del 7,1% en China, incluyendo Hong Kong y Macao.

Por otro lado, Swatch registró un crecimiento de ventas de dos dígitos en regiones como Norteamérica, India y Oriente Medio, a pesar de que los datos de la Federación de la Industria Relojera Suiza indican una disminución significativa de las exportaciones a EE. UU. en junio.

Toda la industria relojera suiza ha experimentado una disminución de las exportaciones en los últimos meses debido al fortalecimiento del franco suizo y a las crecientes dudas sobre la salud de todo el sector del lujo. Informe de exportación de relojes suizos de junio de 2025. Fuente: Federación de la Industria Relojera Suiza Resultados del primer semestre de Swatch Beneficio operativo: 68 millones de CHF, -67 % interanual, previsión: 142,5 millones de CHF

Beneficio operativo de relojes y joyería: 127 millones de CHF, previsión: 197,5 millones de CHF

Beneficio operativo de sistemas electrónicos: 3 millones de CHF, previsión: 4,83 millones de CHF

Margen operativo: 2,2 % vs. 5,9 % interanual, previsión: 4,9 %

Margen operativo de relojes y joyería: 4,4 %, previsión: 6,57 %

Margen operativo de sistemas electrónicos: 1,7 %, previsión: 3,26 %

Ventas netas: 3.060 millones de CHF, previsión: 3.200 millones de CHF

Ventas de relojes y joyería: 2.890 millones de CHF, previsión: 3.040 millones de CHF

Ventas de sistemas electrónicos: 171 millones de CHF, previsión: 145,5 millones de CHF

Ventas a tipo de cambio constante: -7,1 %, previsión: -4,35 % La demanda de relojes Omega (marca de Swatch) en el mercado secundario se mantiene en su nivel más bajo desde 2021, cuando el precio de mercado alcanzó su máximo. Fuente: Chrono24 Las acciones de la compañía están en una profunda tendencia bajista y actualmente rondan sus niveles más bajos desde 2009. Fuente: xStation

