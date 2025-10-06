Las acciones de Telefónica suben: ¿Nuevo ERE en Telefónica?

Las acciones de Telefónica (TEF1.ES) suben un 0,7% en el día de hoy y parece que no se inmutan por la información sobre un potencial ERE. Recordemos que hace unas semanas las acciones de Telefónica sufrieron un fuerte castigo por los rumores de ampliación de capital, por lo que la teleco sigue estando en el punto de mira del mercado.

¿Nuevo ERE en Telefónica?

Las acciones de Telefónica caen un 11% desde sus máximos del 2025 después de los rumores de ampliación de capital, pero el mercado no ha reaccionado al potencial ERE. Las cifras apuntan a un ERE de unas 6.000 personas que afectaría a diferentes filiales de la compañía. Esta no es la primera vez que se realiza y la última ocasión fue el mismo año pasado, cuando se ejecutó sobre 5.600 puestos de trabajo. De hecho, hace años esto era un proceso con relativa frecuencia y en esta ocasión el coste superaría los 2.000 millones de euros. Telefónica ha negado que se esté planteando un ERE actualmente.

Telefónica presentará su nuevo plan estratégico el 4 de noviembre y el mercado ya está atento. La compañía se sigue enfrentando a un contexto desafiante, debido a la alta competencia en el sector, las necesidades de inversión y la dificultad para lanzar nuevas líneas de negocio que aporten crecimiento. Además, el dividendo podría correr peligro por la dificultad para generar caja que lo sustente, por lo que no sería de extrañar que vieramos un recorte del mismo para poder financiar nuevos proyectos.

Las acciones de Telefónica suben un 9% en este 2025.

¿Cómo comprar acciones de Telefónica?

