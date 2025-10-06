Las acciones de Telefónica suben: ¿Nuevo ERE en Telefónica?

- Rumores de ERE en Telefónica
Las acciones de Telefónica (TEF1.ES) suben un 0,7% en el día de hoy y parece que no se inmutan por la información sobre un potencial ERE. Recordemos que hace unas semanas las acciones de Telefónica sufrieron un fuerte castigo por los rumores de ampliación de capital, por lo que la teleco sigue estando en el punto de mira del mercado.
¿Nuevo ERE en Telefónica?
Las acciones de Telefónica caen un 11% desde sus máximos del 2025 después de los rumores de ampliación de capital, pero el mercado no ha reaccionado al potencial ERE. Las cifras apuntan a un ERE de unas 6.000 personas que afectaría a diferentes filiales de la compañía. Esta no es la primera vez que se realiza y la última ocasión fue el mismo año pasado, cuando se ejecutó sobre 5.600 puestos de trabajo. De hecho, hace años esto era un proceso con relativa frecuencia y en esta ocasión el coste superaría los 2.000 millones de euros. Telefónica ha negado que se esté planteando un ERE actualmente.
Telefónica presentará su nuevo plan estratégico el 4 de noviembre y el mercado ya está atento. La compañía se sigue enfrentando a un contexto desafiante, debido a la alta competencia en el sector, las necesidades de inversión y la dificultad para lanzar nuevas líneas de negocio que aporten crecimiento. Además, el dividendo podría correr peligro por la dificultad para generar caja que lo sustente, por lo que no sería de extrañar que vieramos un recorte del mismo para poder financiar nuevos proyectos.
Las acciones de Telefónica suben un 9% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Telefónica?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Telefónica para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
