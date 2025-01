Las acciones de TORM se recuperan tras una caída récord📈

Las acciones de la empresa de transporte danesa TORM (TRMDA.DK), especializada en el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo, rebotan hoy más de un 6% después de caer más del 50% desde sus máximos en la última semana de julio de 2024. TORM es uno de los mayores operadores de petroleros del mundo y el negocio de la empresa depende en gran medida de la demanda de petróleo y productos refinados. La compañía se ha beneficiado de la alta demanda de petroleros en 2022-2024, así como de las sanciones impuestas a los petroleros rusos, que obligaron a cambiar algunas rutas de navegación por otras más largas y "expulsaron del mercado a parte de la flota mercante rusa, obligando a las empresas a firmar contratos con Torm y pagar más por ellos, debido a la 'demanda abarrotada'".

Los últimos meses han traído un repunte en la renta variable, cuyas causas se encuentran en la desaceleración de las economías europeas y china (menor actividad esperada en el mercado petrolero), la incertidumbre geopolítica, que puede resultar multidimensional (disrupciones comerciales por una guerra comercial en el mar Báltico o un descenso de la actividad en el mar del Norte, entre otras). Quizás el mercado esté tratando de descontar en los valores el 'riesgo' de la paz en Ucrania y los posibles cambios resultantes en el mercado de fletes.

En los resultados del tercer trimestre, TORM mejoró los ingresos y el beneficio neto en casi un 10% y un 5% interanual, respectivamente, con tasas interanuales ligeramente superiores. En los tres primeros trimestres de 2024, los ingresos netos aumentaron casi un 15% hasta los 530 millones de dólares, frente a los 463 millones de dólares de 2023, con un aumento interanual de casi el 17% en el EBITDA ajustado, hasta más de 600 millones de dólares. La empresa indicó que la demanda de buques cisterna en el tercer trimestre aumentó un 12% interanual. El ROIC de la empresa cayó al 20,3% desde el 22,6% de 2023, pero sigue siendo sólido. La relación PER es inferior a 3. A pesar del crecimiento anual ascendente, algunas de las expectativas de la compañía para todo el año 2024 se revisaron a la baja, debido a las condiciones de mercado más débiles en la segunda mitad de 2024. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ganancias de TCE (Time Charter Equivalent, ratio de ingresos): de 1.150-1.350 millones de dólares a 1.110-1.160 millones de dólares.

EBITDA (utilidad operativa): de 850-1.050 millones de dólares a 810-860 millones de dólares.

Las razones del ajuste fueron tarifas de flete ligeramente inferiores a las esperadas y cambios en la flota (compras y ventas de nuevos buques). El principal accionista de la empresa, Oaktree Capital, informó de una reducción del 8% de su posición en acciones de TORM Plc en el tercer trimestre. Llevó a cabo la venta de 3,5 millones de acciones, de las que actualmente el fondo aún posee aproximadamente 40,5 millones antes de la actualización del cuarto trimestre de 2024. Las acciones de TORM todavía representaban más del 23% de la cartera total del fondo al final del tercer trimestre. ¿Aumentará Europa las importaciones de petróleo estadounidense? El descenso de las acciones de TORM coincidió con una fuerte caída de las tarifas de transporte de los llamados productos secos (materiales secos, cereales, etc.). El Baltic Dry Index cayó un 52,5% en 2024 y está atravesando su temporada más débil en 10 años. El mercado puede temer una "guerra comercial" entre Estados Unidos y China, y las posibles implicaciones de tales circunstancias para el comercio mundial (posible descenso de los intercambios comerciales mundiales). Un catalizador positivo a corto y medio plazo para TORM es una mayor importación de petróleo europeo desde Estados Unidos a través del Atlántico, algo que Trump está impulsando.

Resultados financieros de TORM Plc para el tercer trimestre del año. Precio de la acción de TORM Las acciones de TORM están probando los niveles de agosto de 2022, aunque los resultados financieros indicaron una mejora adicional en el negocio de la compañía. La reciente liquidación no tuvo precedentes y solo se asemeja en escala al pánico de 2020. Fuente: xStation5

