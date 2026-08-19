Las acciones de Unitree se disparan más de un 400% en su salida a bolsa. ¿Cómo exponerse a este sector?

Vías alternativas de inversión: Ante la imposibilidad de comprar la acción directa desde Europa, la opción para exponerse al sector del que forma parte la empresa es a través de ETFs temáticos como KOID.UK, IROB.DE o XB0T.DE.

Rentabilidad y barreras de entrada: A diferencia de la mayoría de startups, la compañía ya es rentable (superó los 35 millones de euros en beneficios en 2025), pero las restricciones del mercado chino impiden que los inversores minoristas extranjeros compren sus acciones de forma directa.

Debut récord e interés sectorial: Unitree Robotics se disparó más de un 460% en su salida al mercado STAR de Shanghái tras captar 904 millones de dólares, impulsada por el auge de la inteligencia artificial aplicada a la robótica física.

El fabricante chino de robótica humanoide Unitree Robotics ha protagonizado hoy un debut bursátil espectacular en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái. Tras fijar el precio de sus acciones en 150,80 yuanes y lograr una recaudación de 904 millones de dólares en su oferta pública inicial, los títulos de la compañía se han disparado más de un 460% durante su primera jornada de negociación. La euforia de los inversores ha desbordado las previsiones del mercado, elevando la valoración de la firma a cotas históricas y convirtiéndola en la primera gran empresa de robótica humanoide pura en dar el salto a la renta variable. ¿Cómo exponerse a este mercado?

Fiebre por la robótica y la inteligencia artificial

El desmedido interés por las acciones de Unitree refleja el enorme entusiasmo de los mercados financieros por la convergencia entre la inteligencia artificial y la robótica física. La operación ha contado con el respaldo de grandes gigantes tecnológicos, como DeepSeek, e inversores estratégicos, generando una sobredemanda masiva en la fase de suscripción. Con el capital captado en esta salida a bolsa, la empresa planea acelerar el desarrollo de sus modelos de IA aplicados a la navegación autónoma y multiplicar su capacidad de producción en serie para consolidar su posición de liderazgo global.

El desafío de la rentabilidad a gran escala

A pesar de la brillante acogida en el parqué, Unitree afronta ahora el reto de transformar las altas expectativas de los analistas en resultados financieros sostenibles a largo plazo. Aunque la compañía ha destacado por la demostración técnica de sus modelos y un fuerte ritmo de entregas, la industria sigue atenta a su capacidad para mantener márgenes operativos sólidos y escalar su uso comercial más allá de prototipos e industrias especializadas. Eso sí, la compañía en 2025 ya ganaba dinero y generó más de 35 millones de euros en beneficios, a diferencia de las pérdidas que suelen generar las start-ups.

Mientras tanto, las barreras de acceso del mercado STAR mantendrán la compra directa de sus acciones limitada principalmente a inversores continentales chinos e institucionales calificados.

¿Cómo exponerse a este sector?

Aunque no podamos comprar las acciones de Unitree desde Europa, sí que podemos exponernos a ETFs como el Global Humanoid and Embodied Intelligence (KOID.UK), el ROBO Gl Robotics and Automation U (IROB.DE) o el Robotics and AI (XB0T.DE).