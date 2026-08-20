Los resultados de Walmart correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 confirman que el consumidor estadounidense se mantiene en una situación relativamente sólida, mientras que la demanda sigue siendo suficientemente fuerte como para que el mayor minorista del país eleve sus previsiones para todo el ejercicio. Los ingresos y el beneficio por acción ajustado superaron las expectativas, el comercio electrónico y la publicidad crecieron con fuerza y las ventas comparables se mantuvieron positivas. A pesar de ello, las acciones de Walmart caen alrededor de un 6 % en la negociación previa a la apertura, ya que los inversores se centran en unas previsiones más prudentes para el tercer trimestre y en un listón de expectativas muy elevado.

Walmart confirma la fortaleza del consumidor estadounidense

Los resultados de Walmart correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 confirman que el consumidor estadounidense se mantiene en una situación relativamente sólida, mientras que la demanda sigue siendo suficientemente fuerte como para que el mayor minorista del país eleve sus previsiones para todo el ejercicio. Los ingresos y el beneficio por acción ajustado superaron las expectativas, el comercio electrónico y la publicidad crecieron con fuerza y las ventas comparables en EE. UU. siguieron siendo positivas. A pesar de ello, las acciones de Walmart caen alrededor de un 6 % en la negociación previa a la apertura, ya que los inversores se centran en unas perspectivas menos destacadas para el tercer trimestre, un descenso del beneficio neto declarado y un listón de expectativas muy elevado.

Los ingresos de Walmart aumentaron un 5,9 % interanual, hasta los 187.900 millones de dólares, frente a unas expectativas de aproximadamente 186.750-186.800 millones de dólares. Por su parte, el BPA ajustado se situó en 0,81 dólares, frente a los 0,74 dólares del consenso, superando las previsiones en 0,07 dólares.

Las ventas comparables de Walmart en EE. UU., excluyendo el combustible, aumentaron un 2,6 %; el comercio electrónico global creció un 23 % y el comercio electrónico en EE. UU., un 24 %. El negocio publicitario global se expandió un 38 %, mientras que los ingresos publicitarios de Walmart en EE. UU. también aumentaron un 38 %.

Walmart elevó su previsión de crecimiento de las ventas netas para el ejercicio fiscal 2027 hasta el 4-5 %, frente al 3,5-4,5 % anterior, mientras que la previsión de BPA ajustado pasó de 2,75-2,85 dólares a 2,80-2,87 dólares.

Para el tercer trimestre, la compañía espera un crecimiento de las ventas del 3,0-3,75 % a tipos de cambio constantes, un crecimiento del resultado operativo ajustado del 2-4 % y un BPA ajustado de entre 0,62 y 0,64 dólares.

La conclusión más importante del informe de Walmart sigue siendo positiva para la visión general del consumo en EE. UU. Las ventas comparables estadounidenses aumentaron un 2,6 %, pese a un impacto negativo de aproximadamente 80 puntos básicos procedente del segmento de salud y bienestar, mientras que el crecimiento estuvo respaldado por un mayor número de transacciones. Esto es importante porque sugiere que los consumidores siguen gastando y que el crecimiento no está impulsado exclusivamente por unos precios más elevados. La compañía también señaló la fortaleza de categorías como alimentación, belleza, cuidado personal, productos para mascotas, juguetes y ropa.

La vertiente digital del negocio presenta un aspecto aún más sólido. Las ventas globales de comercio electrónico aumentaron un 23 %, mientras que el crecimiento en EE. UU. alcanzó el 24 %, respaldado por la recogida y entrega gestionadas desde las tiendas, el marketplace y la publicidad. Al mismo tiempo, el negocio publicitario global creció un 38 %, mientras que los ingresos publicitarios de Walmart en EE. UU. también aumentaron un 38 %. Walmart ya no es simplemente un minorista impulsado por el volumen: cada vez monetiza más la escala de su plataforma, el tráfico de clientes y su infraestructura logística.

La evolución de la rentabilidad también presenta varios puntos fuertes, aunque es más matizada. El margen bruto aumentó 96 puntos básicos, principalmente debido a reembolsos relacionados con los aranceles, mientras que el resultado operativo creció un 28,8 %, o un 17,4 % en términos ajustados y a tipos de cambio constantes. Al mismo tiempo, el beneficio neto declarado cayó un 8,7 % interanual, hasta los 6.500 millones de dólares, mientras que el BPA diluido descendió un 9,1 %, hasta 0,88 dólares. Por tanto, el mercado recibió una evolución operativa sólida, pero no completamente limpia.

La mejora de las previsiones respalda los fundamentales, pero el tercer trimestre parece más moderado

El aumento de las previsiones para todo el ejercicio refuerza la visión fundamental positiva. Walmart espera ahora un crecimiento de las ventas netas del 4-5 %, mientras que el BPA ajustado se sitúa en una previsión de 2,80-2,87 dólares, frente al rango anterior de 2,75-2,85 dólares. El punto medio del nuevo rango es aproximadamente 2,835 dólares, frente a los 2,80 dólares anteriores. La compañía también espera que el resultado operativo ajustado crezca un 7,0-8,5 % en el ejercicio fiscal 2027.

Las perspectivas a más corto plazo plantean más interrogantes. Para el tercer trimestre, Walmart espera un BPA ajustado de entre 0,62 y 0,64 dólares, con un punto medio de 0,63 dólares, frente a los 0,62 dólares del mismo periodo del año anterior. La compañía también prevé un impacto negativo de más de 100 puntos básicos sobre el crecimiento de las ventas debido al cambio de calendario de los Big Billion Days de Flipkart entre el tercer y el cuarto trimestre. No se trata de unas previsiones débiles, pero con una valoración muy elevada no ofrecen un argumento contundente para una nueva expansión del múltiplo.

El director financiero, John David Rainey, también señaló que los beneficios derivados de los reembolsos arancelarios recibidos durante el segundo trimestre se destinarán a inversiones en la experiencia del cliente y en precios durante la segunda mitad del año. Esto significa que parte de la mejora actual de los márgenes podría no traducirse plenamente en un aumento sostenido de la rentabilidad. Para los inversores, se trata de un matiz importante. Walmart puede seguir creciendo a un ritmo operativo saludable, pero no todos los beneficios adicionales llegarán directamente al resultado final.

Cotización de las acciones de Walmart

Las acciones de Walmart caen alrededor de un 6 % pese a que la compañía superó las expectativas tanto en ingresos como en BPA ajustado y elevó sus previsiones para todo el ejercicio. El mercado no está cuestionando la fortaleza del consumidor ni la calidad del negocio de Walmart. En este contexto, el problema probablemente esté más relacionado con la valoración y con el hecho de que, después de la subida previa del precio de la acción, un trimestre positivo ya no sea suficiente para actuar como catalizador. Por tanto, la tesis principal permanece sin cambios: Walmart confirma que el consumidor estadounidense sigue gastando y que los fundamentales de la compañía continúan siendo sólidos, pero el mercado esperaba un informe prácticamente perfecto. En estas circunstancias, incluso unas previsiones más elevadas y un crecimiento sólido pueden no ser suficientes si el impulso de los beneficios a corto plazo parece menos impresionante que antes.

Las acciones de Walmart cotizan por debajo de la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), lo que apunta a una tendencia bajista de medio plazo, mientras que la reacción posterior a los resultados confirma el predominio de los vendedores. Es probable que la acción abra hoy en el rango de 108-110 dólares. El soporte clave se sitúa cerca de los 106 dólares, según la acción del precio, mientras que la resistencia importante se encuentra en la EMA200, alrededor de los 117 dólares.