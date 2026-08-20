- Los ingresos de Walmart aumentaron un 5,9 % interanual, hasta los 187.900 millones de dólares, mientras que el BPA ajustado se situó en 0,81 dólares, frente a los 0,74 dólares esperados, confirmando la sólida situación de uno de los principales minoristas de EE. UU.
- Las ventas comparables en EE. UU. aumentaron, mientras que el crecimiento en las distintas áreas de negocio de Walmart sigue siendo amplio y no está impulsado únicamente por el comercio minorista tradicional.
- Walmart elevó sus previsiones de ventas y BPA para todo el ejercicio; sin embargo, las acciones caen alrededor de un 6 % en la negociación previa a la apertura.
- Los ingresos de Walmart aumentaron un 5,9 % interanual, hasta los 187.900 millones de dólares, mientras que el BPA ajustado se situó en 0,81 dólares, frente a los 0,74 dólares esperados, confirmando la sólida situación de uno de los principales minoristas de EE. UU.
- Las ventas comparables en EE. UU. aumentaron, mientras que el crecimiento en las distintas áreas de negocio de Walmart sigue siendo amplio y no está impulsado únicamente por el comercio minorista tradicional.
- Walmart elevó sus previsiones de ventas y BPA para todo el ejercicio; sin embargo, las acciones caen alrededor de un 6 % en la negociación previa a la apertura.
Los resultados de Walmart correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 confirman que el consumidor estadounidense se mantiene en una situación relativamente sólida, mientras que la demanda sigue siendo suficientemente fuerte como para que el mayor minorista del país eleve sus previsiones para todo el ejercicio. Los ingresos y el beneficio por acción ajustado superaron las expectativas, el comercio electrónico y la publicidad crecieron con fuerza y las ventas comparables se mantuvieron positivas. A pesar de ello, las acciones de Walmart caen alrededor de un 6 % en la negociación previa a la apertura, ya que los inversores se centran en unas previsiones más prudentes para el tercer trimestre y en un listón de expectativas muy elevado.
Walmart confirma la fortaleza del consumidor estadounidense
Los resultados de Walmart correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027 confirman que el consumidor estadounidense se mantiene en una situación relativamente sólida, mientras que la demanda sigue siendo suficientemente fuerte como para que el mayor minorista del país eleve sus previsiones para todo el ejercicio. Los ingresos y el beneficio por acción ajustado superaron las expectativas, el comercio electrónico y la publicidad crecieron con fuerza y las ventas comparables en EE. UU. siguieron siendo positivas. A pesar de ello, las acciones de Walmart caen alrededor de un 6 % en la negociación previa a la apertura, ya que los inversores se centran en unas perspectivas menos destacadas para el tercer trimestre, un descenso del beneficio neto declarado y un listón de expectativas muy elevado.
Los ingresos de Walmart aumentaron un 5,9 % interanual, hasta los 187.900 millones de dólares, frente a unas expectativas de aproximadamente 186.750-186.800 millones de dólares. Por su parte, el BPA ajustado se situó en 0,81 dólares, frente a los 0,74 dólares del consenso, superando las previsiones en 0,07 dólares.
Las ventas comparables de Walmart en EE. UU., excluyendo el combustible, aumentaron un 2,6 %; el comercio electrónico global creció un 23 % y el comercio electrónico en EE. UU., un 24 %. El negocio publicitario global se expandió un 38 %, mientras que los ingresos publicitarios de Walmart en EE. UU. también aumentaron un 38 %.
Walmart elevó su previsión de crecimiento de las ventas netas para el ejercicio fiscal 2027 hasta el 4-5 %, frente al 3,5-4,5 % anterior, mientras que la previsión de BPA ajustado pasó de 2,75-2,85 dólares a 2,80-2,87 dólares.
Para el tercer trimestre, la compañía espera un crecimiento de las ventas del 3,0-3,75 % a tipos de cambio constantes, un crecimiento del resultado operativo ajustado del 2-4 % y un BPA ajustado de entre 0,62 y 0,64 dólares.
La conclusión más importante del informe de Walmart sigue siendo positiva para la visión general del consumo en EE. UU. Las ventas comparables estadounidenses aumentaron un 2,6 %, pese a un impacto negativo de aproximadamente 80 puntos básicos procedente del segmento de salud y bienestar, mientras que el crecimiento estuvo respaldado por un mayor número de transacciones. Esto es importante porque sugiere que los consumidores siguen gastando y que el crecimiento no está impulsado exclusivamente por unos precios más elevados. La compañía también señaló la fortaleza de categorías como alimentación, belleza, cuidado personal, productos para mascotas, juguetes y ropa.
La vertiente digital del negocio presenta un aspecto aún más sólido. Las ventas globales de comercio electrónico aumentaron un 23 %, mientras que el crecimiento en EE. UU. alcanzó el 24 %, respaldado por la recogida y entrega gestionadas desde las tiendas, el marketplace y la publicidad. Al mismo tiempo, el negocio publicitario global creció un 38 %, mientras que los ingresos publicitarios de Walmart en EE. UU. también aumentaron un 38 %. Walmart ya no es simplemente un minorista impulsado por el volumen: cada vez monetiza más la escala de su plataforma, el tráfico de clientes y su infraestructura logística.
La evolución de la rentabilidad también presenta varios puntos fuertes, aunque es más matizada. El margen bruto aumentó 96 puntos básicos, principalmente debido a reembolsos relacionados con los aranceles, mientras que el resultado operativo creció un 28,8 %, o un 17,4 % en términos ajustados y a tipos de cambio constantes. Al mismo tiempo, el beneficio neto declarado cayó un 8,7 % interanual, hasta los 6.500 millones de dólares, mientras que el BPA diluido descendió un 9,1 %, hasta 0,88 dólares. Por tanto, el mercado recibió una evolución operativa sólida, pero no completamente limpia.
La mejora de las previsiones respalda los fundamentales, pero el tercer trimestre parece más moderado
El aumento de las previsiones para todo el ejercicio refuerza la visión fundamental positiva. Walmart espera ahora un crecimiento de las ventas netas del 4-5 %, mientras que el BPA ajustado se sitúa en una previsión de 2,80-2,87 dólares, frente al rango anterior de 2,75-2,85 dólares. El punto medio del nuevo rango es aproximadamente 2,835 dólares, frente a los 2,80 dólares anteriores. La compañía también espera que el resultado operativo ajustado crezca un 7,0-8,5 % en el ejercicio fiscal 2027.
Las perspectivas a más corto plazo plantean más interrogantes. Para el tercer trimestre, Walmart espera un BPA ajustado de entre 0,62 y 0,64 dólares, con un punto medio de 0,63 dólares, frente a los 0,62 dólares del mismo periodo del año anterior. La compañía también prevé un impacto negativo de más de 100 puntos básicos sobre el crecimiento de las ventas debido al cambio de calendario de los Big Billion Days de Flipkart entre el tercer y el cuarto trimestre. No se trata de unas previsiones débiles, pero con una valoración muy elevada no ofrecen un argumento contundente para una nueva expansión del múltiplo.
El director financiero, John David Rainey, también señaló que los beneficios derivados de los reembolsos arancelarios recibidos durante el segundo trimestre se destinarán a inversiones en la experiencia del cliente y en precios durante la segunda mitad del año. Esto significa que parte de la mejora actual de los márgenes podría no traducirse plenamente en un aumento sostenido de la rentabilidad. Para los inversores, se trata de un matiz importante. Walmart puede seguir creciendo a un ritmo operativo saludable, pero no todos los beneficios adicionales llegarán directamente al resultado final.
Cotización de las acciones de Walmart
Las acciones de Walmart caen alrededor de un 6 % pese a que la compañía superó las expectativas tanto en ingresos como en BPA ajustado y elevó sus previsiones para todo el ejercicio. El mercado no está cuestionando la fortaleza del consumidor ni la calidad del negocio de Walmart. En este contexto, el problema probablemente esté más relacionado con la valoración y con el hecho de que, después de la subida previa del precio de la acción, un trimestre positivo ya no sea suficiente para actuar como catalizador. Por tanto, la tesis principal permanece sin cambios: Walmart confirma que el consumidor estadounidense sigue gastando y que los fundamentales de la compañía continúan siendo sólidos, pero el mercado esperaba un informe prácticamente perfecto. En estas circunstancias, incluso unas previsiones más elevadas y un crecimiento sólido pueden no ser suficientes si el impulso de los beneficios a corto plazo parece menos impresionante que antes.
Las acciones de Walmart cotizan por debajo de la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), lo que apunta a una tendencia bajista de medio plazo, mientras que la reacción posterior a los resultados confirma el predominio de los vendedores. Es probable que la acción abra hoy en el rango de 108-110 dólares. El soporte clave se sitúa cerca de los 106 dólares, según la acción del precio, mientras que la resistencia importante se encuentra en la EMA200, alrededor de los 117 dólares.
Valoración, inventarios, flujo de caja libre y rentabilidad sobre el capital
Es importante destacar que el mercado está pagando por la calidad, pero lo está haciendo a un precio muy elevado. Con un precio de alrededor de 114,28 dólares por acción y una capitalización bursátil de aproximadamente 917.000 millones de dólares, Walmart cotiza a 40,3 veces los beneficios de los últimos doce meses, 39,6 veces los beneficios previstos para los próximos 12 meses (PER forward) y 21,9 veces EV/EBITDA, unos niveles mucho más cercanos a los de una empresa de crecimiento de alta calidad que a los de un minorista tradicional de alimentación. Con esta valoración, el mercado está pagando de antemano por una mejora sostenida de los márgenes, un elevado ROIC (rentabilidad sobre el capital invertido) y una creciente contribución de negocios con márgenes más altos. Esto significa que incluso unos buenos resultados podrían resultar insuficientes si el ritmo de monetización de estas ventajas se queda por debajo de las expectativas.
El primer gráfico ilustra bien el modelo de negocio de Walmart: se trata de una operación de una escala enorme, en la que incluso pequeños movimientos del capital circulante pueden afectar de forma significativa al flujo de caja libre trimestral. Los inventarios al cierre del último periodo se situaron en torno a los 62.600 millones de dólares y se han mantenido estructuralmente por encima de los niveles anteriores a 2022 durante varios años, lo que es una consecuencia natural tanto del crecimiento de las ventas como de la mayor escala del negocio omnicanal. Al mismo tiempo, el FCF trimestral cayó hasta aproximadamente -1.900 millones de dólares, pero un solo trimestre negativo no debería interpretarse como un deterioro de la calidad del negocio, ya que los flujos de caja del comercio minorista presentan una elevada estacionalidad y están muy condicionados por las variaciones de los inventarios y de las cuentas por pagar a proveedores.
Mucho más importante es el ROIC, situado en el 12,9 %, que sigue siendo sólido para un negocio minorista intensivo en capital y con una enorme base de tiendas, centros de distribución e infraestructura logística. Walmart no genera márgenes espectaculares, pero rota su capital con gran rapidez, y esa rotación de activos constituye una de las principales fuentes de su ventaja económica. La deuda neta tampoco parece agresiva: la relación Deuda/Patrimonio (Debt/Equity) se sitúa en torno a 0,7 veces, lo que significa que la compañía no necesita recurrir a un elevado apalancamiento financiero para generar rentabilidades atractivas para los accionistas.
La mayor fortaleza de Walmart no reside en generar un FCF elevado en cada trimestre individual, sino en contar con una máquina operativa excepcionalmente eficiente, capaz de generar de forma constante una rentabilidad de dos dígitos sobre el capital invertido a pesar de sus bajos márgenes.
Los ingresos crecen, pero la verdadera batalla de Walmart está en los márgenes
El segundo gráfico muestra un negocio que sigue ganando escala: los ingresos trimestrales se sitúan ahora en torno a los 177.800 millones de dólares, frente a aproximadamente 140.000-150.000 millones de dólares hace varios años. Sin embargo, el crecimiento de las ventas no es especialmente rápido: el CQGR de los ingresos a ocho trimestres se sitúa alrededor del 0,7 %, lo que recuerda a los inversores que Walmart ya ha alcanzado una escala tan grande que sería difícil mantener un crecimiento orgánico de dos dígitos para el conjunto del grupo. Por tanto, la cuestión clave es si cada dólar adicional de ventas puede generar gradualmente más beneficios, mientras que el margen EBIT actual del 4,2 % demuestra el escaso margen de error que existe en el comercio minorista de gran consumo. El EBIT del último periodo se sitúa en torno a los 7.500 millones de dólares, mientras que el margen neto está cerca del 3,0 %, lo que significa que incluso una mejora sostenida de la rentabilidad de unas pocas decenas de puntos básicos puede tener un impacto importante en el valor de la compañía.
Aquí es donde el comercio electrónico, la publicidad, el marketplace y los servicios adicionales pueden ser más relevantes que el crecimiento de las ventas de alimentación por sí solo, ya que tienen el potencial de mejorar la combinación de márgenes del conjunto del grupo. Una de las preocupaciones es que, durante los últimos ocho trimestres, el EBIT ha registrado un CQGR de aproximadamente -0,8 %, mientras que el BPA ha crecido un 5,7 %, lo que significa que parte de la mejora del beneficio por acción no procede actualmente de una expansión pura del beneficio operativo.
En mi opinión, la historia de inversión más importante para Walmart durante los próximos años no es el crecimiento de los ingresos en sí mismo, sino su capacidad para convertir su enorme base de clientes en un negocio con márgenes ligeramente superiores mediante la publicidad, el marketplace y la logística. Incluso un aumento del margen EBIT desde el 4,2 % hasta el 5 % podría tener un impacto muy significativo en el valor empresarial.
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