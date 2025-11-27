Las acciones de Walmart y el sector de consumo no discrecional

Walmart publicó sus resultados trimestrales la semana pasada y volvió a demostrar una notable fortaleza. De hecho, el ritmo de crecimiento se ha acelerado y las previsiones han mejorado. Surge entonces la pregunta: ¿hasta dónde podrían avanzar las acciones de Walmart? Todo ello, en un momento en el que parece que el consumo discrecional toma ventaja.

Walmart lidera el consumo no discrecional

Durante el tercer trimestre, la compañía logró aumentar sus ingresos un 5,8% interanual, o un 6% si se considera un tipo de cambio constante. Esto ocurrió en un entorno en el que el mercado temía que la baja confianza del consumidor estadounidense impactara negativamente en sus cifras. Lo destacable es que el crecimiento ha ido tomando impulso: pasó del 4% en el primer trimestre (a tipo de cambio constante), al 5,6% en el segundo y al 6% en el tercero. Este resultado superó las expectativas y permitió a la empresa elevar su previsión de ventas, situándola entre el 4,9% y el 5,1%, frente al rango anterior del 3,75% al 4,75%.

Además del incremento en los ingresos, Walmart logró mejorar su margen bruto pese a las presiones inflacionarias en Estados Unidos. Junto con el apalancamiento operativo, esto impulsó su EBIT ajustado, que creció un 8% respecto al año anterior. Incluso en un escenario de desaceleración económica en Estados Unidos, Walmart podría verse favorecida, ya que los consumidores tenderían a buscar supermercados que ofrezcan mejores precios.

Las acciones de Walmart suben un 20% en este año.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Walmart?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Walmart para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.