Las acciones de Wizz se desploman un 27%🚨

Las acciones de Wizz Air (WIZZ.UK) caen hoy un 27%, su mayor p茅rdida en un d铆a desde la pandemia, debido a que un informe financiero decepcionante para el 煤ltimo trimestre y una perspectiva de costes preocupante para el a帽o no cumplieron con las expectativas de los analistas. Motivos de la ca铆da Aumento de costes a pesar del crecimiento de la capacidad: La compa帽铆a afirm贸 que su coste unitario (CASK), excluyendo el combustible, aumentar谩 interanualmente, a pesar del aumento previsto del 20% en la capacidad (ASK*). Esto ejerce presi贸n sobre los m谩rgenes y pone en riesgo los ingresos.

La compa帽铆a afirm贸 que su coste unitario (CASK), excluyendo el combustible, aumentar谩 interanualmente, a pesar del aumento previsto del 20% en la capacidad (ASK*). Esto ejerce presi贸n sobre los m谩rgenes y pone en riesgo los ingresos. Problemas de flota y falta de una perspectiva clara: Wizz Air sigue teniendo dificultades con la inmovilizaci贸n de algunas aeronaves debido a problemas con sus motores GTF. A finales de marzo de 2025, 37 aeronaves estaban fuera de servicio, y se espera que esa cifra se reduzca a 34 al final del primer semestre del ejercicio 2026. La compa帽铆a no proporcion贸 una previsi贸n detallada de beneficios para el pr贸ximo a帽o.

debido a problemas con sus motores GTF. A finales de marzo de 2025, 37 aeronaves estaban fuera de servicio, y se espera que esa cifra se reduzca a 34 al final del primer semestre del ejercicio 2026. La compa帽铆a no proporcion贸 una previsi贸n detallada de beneficios para el pr贸ximo a帽o. Calidad de las ganancias y elevado endeudamiento: El beneficio neto del ejercicio 2025 super贸 el consenso, pero se debi贸 principalmente a un beneficio fiscal extraordinario m谩s que a la actividad operativa. El EBITDA y el beneficio operativo estuvieron muy por debajo de las expectativas, y la relaci贸n deuda neta/EBITDA aument贸 a 4,4x. M茅tricas financieras Ingresos: 5.267,6 millones de euros (5.291 millones de euros previstos), ligeramente por debajo de las expectativas (-0,4%).

EBITDA: 1.134,3 millones de euros (1.200 millones de euros previstos), un 5,5 % inferior a las previsiones.

Beneficio operativo (EBIT): 167,5 millones de euros (246 millones de euros previstos), significativamente por debajo de las expectativas (-31,9%).

Beneficio neto: 213,9 millones de euros (155 millones de euros previstos), superior al consenso, principalmente debido a beneficios fiscales extraordinarios (+38%).

Margen EBITDA: 21,5 % (sin consenso exacto).

N煤mero de pasajeros: 63,4 millones (63,47 millones previstos), pr谩cticamente en l铆nea con las expectativas.

Factor de ocupaci贸n: 91,2% (91,6% previsto), ligeramente por debajo de las previsiones.

Flota: 231 aeronaves (229,77 previstas), ligeramente por encima de las expectativas.

Coste unitario sin combustible (CASK sin combustible): 2,85 céntimos de euro (2,72 previstos), más de lo previsto (+4,8%).

