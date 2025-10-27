Las acciones repuntan mientras los mercados esperan la reunión Trump-Xi; los metales preciosos caen ante el mayor apetito por riesgo

Wall Street se encamina al cierre de la sesión en terreno positivo , impulsado por el mayor apetito por riesgo y las expectativas de un acuerdo comercial entre EE. UU. y China . Las mayores subidas se observan en el Nasdaq (+1,7 %) , impulsado por la euforia en los valores tecnológicos , seguido por el S&P 500 (+1 %) , el Dow Jones (DJIA: +0,5 %) y el Russell 2000 (+0,25 %) .

, impulsado por el y las . Las mayores subidas se observan en el , impulsado por la , seguido por el , el y el . El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio , conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi , en relación con la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur . La llamada se produjo tras las negociaciones comerciales del fin de semana en Malasia, centradas en las tensiones por las tierras raras y las tasas portuarias impuestas por EE. UU. a los buques chinos .

, conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de China, , en relación con la . La llamada se produjo tras las negociaciones comerciales del fin de semana en Malasia, centradas en las tensiones por las y las . Las acciones de Qualcomm (QCOM.US) llegaron a subir hasta un 20 % (actualmente: +12 %) tras anunciar el lanzamiento de sus nuevas líneas de procesadores AI200 y AI250 , dedicadas al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Los clientes podrán optar por adquirir los chips de forma individual o en configuraciones completas de servidores, posicionando a Qualcomm en competencia directa con líderes del segmento de centros de datos como Nvidia y AMD .

llegaron a subir hasta un (actualmente: tras anunciar el lanzamiento de sus nuevas líneas de procesadores , dedicadas al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Los clientes podrán optar por adquirir los chips de forma individual o en configuraciones completas de servidores, posicionando a Qualcomm en . El optimismo también se extendió a la sesión europea . El índice EU50 avanzó un 0,74 % , impulsado principalmente por las subidas en la Bolsa de Madrid (SPA35: +1 %) y Milán (ITA40: +1,2 %) . El DAX alemán (DE40: +0,4 %) , el CAC 40 francés (+0,3 %) y el FTSE 100 del Reino Unido (UK100: +0,2 %) también cerraron en positivo.

. El índice avanzó un , impulsado principalmente por las subidas en la y . El , el y el también cerraron en positivo. En el mercado de divisas , el índice del dólar (DXY) se mantiene estable, aunque se observan avances significativos en monedas de mercados emergentes , como el real brasileño (USDBRL: -0,4 %) , el yuan chino offshore (USDCNH: -0,15 %) y el zloty polaco (USDPLN: -0,3 %) . Entre las divisas del G10, la más fuerte del día fue el dólar australiano (AUDUSD: +0,3 %; EURAUD: -0,25 %) , impulsado por el sentimiento positivo sobre China. El EUR/USD se negocia levemente al alza en 1,165 .

, el se mantiene estable, aunque se observan , como el , el y el . Entre las divisas del G10, la más fuerte del día fue el , impulsado por el sentimiento positivo sobre China. El se negocia levemente al alza en . El AUD también se vio respaldado por los comentarios restrictivos de la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA) , Michele Bullock , quien afirmó que el reciente aumento del desempleo en Australia no superó significativamente las previsiones del mercado.

también se vio respaldado por los de la gobernadora del , , quien afirmó que el reciente aumento del desempleo en Australia no superó significativamente las previsiones del mercado. El mayor apetito por riesgo sigue presionando a la baja los metales preciosos . El oro pierde un 1,8 % , cayendo a 4.009 dólares por onza , tras perforar brevemente el nivel psicológico de los 4.000 dólares durante la sesión. La plata retrocede un 3 % , hasta 46,96 dólares por onza .

. El pierde un , cayendo a , tras perforar brevemente el nivel psicológico de los durante la sesión. La retrocede un , hasta . El crudo Brent y el WTI caen un 0,5 % y 1,2 % , respectivamente, presionados por la próxima reunión de la OPEP+ , en la que se espera un nuevo aumento de producción de 137.000 barriles diarios . Las caídas en el petróleo también podrían estar relacionadas con posibles condiciones favorables en un acuerdo comercial entre EE. UU., China e India .

caen un y , respectivamente, presionados por la próxima reunión de la , en la que se espera un . Las caídas en el petróleo también podrían estar relacionadas con posibles . En el mercado de criptomonedas, predomina el optimismo. El Bitcoin extiende su alza en 0,6 %, hasta los 115.500 dólares; Ethereum sube un 1,15 % hasta 4.217 dólares. También registran avances Solana (+0,6 %), Ripple (+1,1 %) y Polygon (+0,25 %), mientras que las bajas se concentran en tokens de menor capitalización.

