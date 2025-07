Las acciones retroceden desde máximos históricos; el sector tecnológico lidera las caídas y los rendimientos repuntan

Wall Street vuelve a adoptar una postura cautelosa, ya que los sólidos datos del mercado laboral y los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que reafirman el statu quo, postergan las expectativas de recorte de tipos de interés. El Nasdaq registra la mayor caída (-0,8 %), seguido por el S&P 500 (-0,2 %) y el Russell 2000 (-0,1 %). El Dow Jones es la única excepción en la jornada (+0,5 %), impulsado principalmente por los sectores de salud y materiales. El conjunto de datos macroeconómicos publicados hoy respalda el enfoque de espera y observación adoptado por la Reserva Federal. Aunque el informe ISM del sector manufacturero mostró una contracción más lenta de lo previsto, las presiones inflacionarias persisten. Esto, combinado con un mayor apetito por el riesgo (según lo indicado por un informe JOLTS más sólido de lo esperado), contrarresta las señales moderadas recientes emitidas por representantes de la Fed, lo que a su vez impulsa los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad en los sectores del Dow Jones. Fuente: Bloomberg Finance LP Noticias corporativas: AMC registró una caída del 7,7 % tras anunciar un acuerdo de reestructuración de deuda con acreedores clave. El acuerdo incluye 223 millones de dólares en nueva financiación , un canje de deuda por acciones de 143 millones de dólares , y una potencial equitización total de hasta 337 millones de dólares . También resuelve litigios sobre bonos con vencimiento en 2029 y ayuda a refinanciar deuda con vencimiento en 2026, reduciendo la presión financiera a corto plazo.

Insulet , Dexcom y otros fabricantes de dispositivos para la diabetes cayeron después de que los reguladores estadounidenses propusieran un cambio hacia un modelo de pago mensual por alquiler para bombas de insulina y sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM), en sustitución del actual modelo de propiedad tras la compra. Además, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) introdujeron un sistema de licitación competitiva. Los analistas ven un riesgo financiero inmediato limitado, pero anticipan mayor presión sobre precios y sustitución competitiva, especialmente para Tandem y Beta Bionics .

Las acciones de Tesla retrocedieron un 6 % ante el resurgimiento de tensiones entre Donald Trump y Elon Musk. Trump amenazó con revocar los subsidios a las empresas de Musk y dio indicios de revisar su estatus migratorio, tras las críticas de Musk al paquete fiscal del expresidente. La disputa renovada se da en un contexto en el que los republicanos buscan eliminar el crédito fiscal de 7.500 dólares para vehículos eléctricos, un beneficio clave para Tesla.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.