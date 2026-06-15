Las claves de la semana: la paz en Oriente Medio impulsa a las bolsas

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz para reabrir el estrecho de Ormuz, poniendo fin a la guerra en Oriente Medio.

A falta de conocer los detalles hasta que se firme este próximo viernes en Suiza, los mercados ya están reaccionando. El índice MSCI de acciones asiáticas subió esta noche cerca de un 3%, con índices como Indonesia que habían sufrido en este periodo las limitaciones de oferta de petróleo disparándose hasta un 6%, mientras que los futuros de acciones estadounidenses y europeas avanzaron más de un 1%. El Nikkei 225 cerró en niveles récord, el dólar se depreció frente a las principales divisas, el oro sube cerca de un 3% y el Bitcoin alcanzó su nivel más alto en casi dos semanas.

Por su parte el Brent se desplomó situándose por debajo de los 84 dólares por barril, tras cerrar la semana pasada en su nivel más bajo en tres meses, mientras que el West Texas Intermediate rondaba los 81 dólares.

Aún quedan muchos obstáculos antes de que el tráfico a través del estrecho de Ormuz pueda reanudarse por completo. Entre ellos las minas, así como la claridad sobre el deseo de Teherán de ejercer un mayor control sobre los buques que transitan por la zona, y el posible peaje de los mismos. Incluso con la apertura del estrecho prevista para el viernes, podría haber minas y las aseguradoras podrían estar cobrando tarifas elevadas.

En cierto sentido, no se trata de un tratado de paz impecable, sino de un marco de alto el fuego que pospone los problemas actuales. El mercado ahora exigirá pruebas de todo, desde la firma del acuerdo por parte de Irán hasta la libre circulación de buques por el estrecho, pasando por si Irán finalmente acepta las limitaciones nucleares. En otras palabras, la prima de guerra ya no es el escenario base, pero la prima de cautela sigue vigente hasta comprobar que los acuerdos se cumplen.

SpaceX ya cotiza: ¿qué puede pasar ahora?

La salida a bolsa de SpaceX ha cumplido con las expectativas más optimistas. Las acciones cerraron su primera sesión con una subida cercana al 20%, convirtiendo a la compañía en una de las empresas más valiosas del mundo desde su primer día de cotización.

Sin embargo, la historia demuestra que el comportamiento posterior puede ser muy diferente. Google logró mantener prácticamente todas las subidas obtenidas durante su debut bursátil y multiplicó su valor durante los años siguientes. Facebook, por el contrario, llegó a caer más de un 50% durante los meses posteriores a su salida a bolsa antes de convertirse en uno de los mayores éxitos de Wall Street.

SpaceX presenta características únicas. A diferencia de otras grandes tecnológicas, llega al mercado con una valoración superior a los 2 billones de dólares y con una posición dominante en sectores tan diversos como el espacio, las telecomunicaciones, la defensa y la inteligencia artificial.

Además, la compañía podría incorporarse al Nasdaq 100 en pocos días, lo que obligaría a numerosos fondos indexados a comprar acciones para replicar correctamente el índice. Nasdaq ajustará el tamaño de la posición según el capital flotante, es decir, las acciones disponibles para negociar. En esencia, es como si una empresa de 225 mil millones de dólares entrara en el índice, en lugar de una de 2,1 billones de dólares. Esto generará entre 7 mil y 10 mil millones de dólares en compras pasivas.

Esta demanda adicional podría proporcionar un importante apoyo técnico a la cotización durante las próximas semanas. En definitiva, la historia y los matices de SpaceX demuestran que no hay razón para esperar una gran caída tras un resultado exitoso en el primer día.

¿Quién comprará todas las acciones?

La histórica salida a bolsa de SpaceX ha vuelto a despertar el entusiasmo de los inversores por las grandes historias de crecimiento. Sin embargo, la verdadera pregunta no es cuánto puede subir SpaceX, sino quién comprará todas las acciones que están a punto de llegar al mercado.

SpaceX ha recaudado miles de millones de dólares en su salida a bolsa y durante los próximos meses podrían llegar operaciones similares por parte de OpenAI, Anthropic e incluso ventas de acciones de compañías como Alphabet o Meta para financiar sus enormes inversiones en inteligencia artificial.

Pero incluso esa suma récord se queda corta ante el valor de las acciones de SpaceX que teóricamente podrían llegar al mercado entre mediados de agosto y mediados de septiembre, cuando expiren los periodos de bloqueo para los inversores iniciales. Y aunque no todos los accionistas venderán en cuanto puedan, muchos lo harán.

En un momento en que la emisión neta de acciones en el mercado de valores estadounidense (nuevas emisiones menos recompras) ya había registrado un resultado positivo por primera vez desde el auge de las SPAC en 2021, el exceso de acciones de SpaceX, junto con las próximas megaofertas de OpenAI, Anthropic, Alphabet y potencialmente Meta, serán difíciles de digerir para el mercado.

A diferencia de 2021, cuando los tipos de interés a corto plazo eran cero, la Reserva Federal imprimía dinero y el gobierno estadounidense enviaba cheques de estímulo, todos estos títulos llegarán al mercado en un entorno de liquidez muy diferente. Hoy, los inversores anticipan una subida de tipos en EE. UU. a principios de 2027, los rendimientos muestran una tendencia alcista y los precios de la energía son más altos. Hasta ahora, el empeoramiento del entorno de liquidez no ha preocupado a los inversores en acciones tecnológicas. Pero con el oro, las criptomonedas y los bonos a la baja en los últimos meses, existe un riesgo considerable de que los líderes del mercado de valores estadounidense sean los siguientes.

De ser así, una caída significativa de las acciones estadounidenses podría tener un efecto macroeconómico preocupante. Dado que el crecimiento del ingreso disponible en Estados Unidos se ha ralentizado en los últimos dos años, el crecimiento del gasto de los consumidores se ha visto impulsado en gran medida por el efecto positivo en la riqueza derivado del repunte del mercado de valores. Si los precios de las acciones se desploman, este efecto favorable desaparecerá y los hogares buscarán aumentar sus tasas de ahorro y reducir sus gastos. Inevitablemente, esto representaría un obstáculo para el consumo y, por consiguiente, para el crecimiento económico general de Estados Unidos.

Por primera vez en muchos años, Wall Street vuelve a enfrentarse a una pregunta que parecía olvidada: ¿existe suficiente dinero para financiar simultáneamente la revolución de la inteligencia artificial y las mayores salidas a bolsa de la historia?

¿Está Kevin Warsh a punto de cambiar las reglas de la Reserva Federal?

La primera reunión de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal podría ser mucho más importante por la forma que por el fondo. El mercado descuenta que los tipos de interés permanecerán sin cambios, pero la verdadera atención estará puesta en el mensaje que transmita el nuevo presidente de la Fed.

Durante los últimos años, los inversores se han acostumbrado a una Reserva Federal extremadamente transparente. Las proyecciones económicas, el famoso "dot plot" y las continuas referencias al futuro de los tipos han permitido a los mercados anticipar gran parte de los movimientos del banco central.

Sin embargo, Warsh ha sido históricamente uno de los mayores críticos de este modelo. En varias ocasiones ha cuestionado la utilidad de las previsiones de la Fed y ha defendido que los bancos centrales deberían centrarse más en reaccionar a los datos y menos en intentar guiar constantemente las expectativas de los inversores.

Por este motivo, no descarto que esta semana veamos los primeros cambios en la comunicación de la Reserva Federal. No necesariamente mediante una eliminación inmediata del dot plot o del Resumen de Proyecciones Económicas, pero sí a través de un lenguaje más ambiguo y una menor predisposición a anticipar los próximos movimientos de tipos.

Este cambio llega además en un momento especialmente delicado. La inflación continúa mostrando una elevada resistencia, el conflicto con Irán mantiene la presión sobre la energía y el enorme gasto asociado a la inteligencia artificial está impulsando nuevas necesidades de financiación para algunas de las compañías más importantes del mundo. Pero con la firma de paz, todo es más sencillo y Warsh podrá defender con holgura mantener los tipos sin cambios.

La gran pregunta de cara al futuro ahora que se firma la paz es cuándo llegará la próxima bajada de tipos, pero en esta reunión la verdadera cuestión es si Kevin Warsh está dispuesto a devolver al mercado una responsabilidad que durante años había delegado en la propia Reserva Federal: interpretar por sí mismo la evolución de la economía.

Si esto ocurre, podríamos entrar en una etapa con menos visibilidad para los inversores, pero también con una mayor capacidad de sorpresa por parte del banco central más importante del mundo.

Eventos de la semana

Los líderes de las principales economías del mundo se reunirán esta semana en Francia en una cumbre del G7 marcada por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Se espera que la cumbre del G7 aborde el comercio en general, incluyendo las relaciones con China, así como el abastecimiento de minerales críticos, la inteligencia artificial y la guerra de Rusia en Ucrania.

La reunión llega en un momento especialmente delicado para la economía mundial, con crecientes tensiones comerciales, dudas sobre el futuro de la OTAN y una carrera cada vez más intensa por el liderazgo en inteligencia artificial y minerales estratégicos.

EEUU

La Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés el miércoles, y la atención se centra en las indicaciones del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. El repunte de la inflación general supone un inicio desfavorable para el nuevo presidente de la Reserva Federal. Pero la inflación subyacente se mantiene relativamente contenida, lo que permite a la Reserva Federal mantener los tipos sin cambios durante un tiempo más.

Los datos económicos incluyen la producción industrial y la encuesta manufacturera del estado de Nueva York el lunes, seguidos de los nuevos inicios de construcción de viviendas el martes, las ventas minoristas y las ventas de viviendas pendientes el miércoles y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo el jueves.

El viernes es festivo por el Juneteenth y los mercados de valores y bonos permanecerán cerrados.

Eurozona

El endurecimiento del Banco Central Europeo (BCE) de 25 puntos básicos el jueves, su primera subida de tipos desde 2023, se produce tras una semana de escasos datos económicos. El BCE elevó el tipo de interés de referencia hasta el 2,25%, debido a los desafíos que afrontan las principales economías debido al aumento de los precios del petróleo provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. Para nosotros es un error, debido a que la inflación actual se ha generado por una crisis de oferta y no de demanda, y puede generar un golpe muy duro en la economía de la región. De hecho, con la firma de paz la decisión del BCE queda en entredicho.

De hecho, el BCE elevó sus previsiones de inflación y recortó las proyecciones de crecimiento. Y aunque es probable que el BCE vuelva a subir los tipos de interés, posiblemente en septiembre, cuando se publiquen las nuevas previsiones de su equipo, creemos que el posible fin del conflicto en Irán cierre el debate.

Los datos de producción industrial de la eurozona correspondientes a abril se publicarán el lunes, seguidos de los datos finales del IPC armonizado de la eurozona de mayo el miércoles. El índice de confianza económica ZEW alemán se publicará el martes.

Japón

El Banco de Japón tiene previsto celebrar una reunión de política monetaria de dos días a partir del lunes. Si bien el gobernador Kazuo Ueda se encuentra hospitalizado y se espera que no pueda asistir a la reunión, continuará desempeñando sus funciones de forma remota.

Según el banco central, el vicegobernador Ryozo Himino actuará como presidente interino en la próxima reunión, mientras que el vicegobernador Shinichi Uchida ofrecerá la rueda de prensa posterior a la misma.

Esperamos una subida de tipos por parte del Banco de Japón, pero lo realmente importante será el mensaje de cara al futuro, aunque debido a la ausencia de Ueda, podría ser menos explícito de lo habitual.

Reino Unido

La decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra del jueves es el evento más importante del Reino Unido. Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés sin cambios en el 3,75%, aunque podría indicar su disposición a subirlos en futuras reuniones si los precios de la energía se mantienen altos durante un período prolongado.

Suiza

Se espera que el Banco Nacional Suizo mantenga los tipos de interés en el 0% cuando anuncie su decisión de política monetaria el jueves. El SNB cuenta con cierto margen de maniobra, ya que la inflación se sitúa cómodamente dentro de su rango objetivo del 0-2%, tras haberse mantenido estable en el 0,6% interanual en mayo, según indicaron analistas de Nomura en una nota. La fortaleza del franco suizo en los últimos meses probablemente esté ejerciendo presión a la baja sobre los precios de algunas importaciones, contrarrestando los efectos del aumento de los precios de la energía.

China

Se avecina una semana ajetreada para China, marcada por la publicación de una serie de datos económicos de mayo que ofrecerán información novedosa sobre cómo le está yendo a la segunda economía más grande del mundo en medio de un conflicto prolongado en Oriente Medio.

Se espera que los datos, que incluyen la producción industrial, las ventas minoristas y la inversión en activos fijos, indiquen una mejora general y señalen la resiliencia económica a pesar de los obstáculos macroeconómicos.