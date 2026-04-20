Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, previstas para el miércoles en Pakistán, serán decisivas para los mercados.

Conclusiones clave La advertencia de Donald Trump sobre posibles bombardeos y la pérdida de fiabilidad del estrecho de Ormuz han disparado el crudo WTI un 4% .

. El temor a una crisis económica global está golpeando directamente a los mercados internacionales, con caídas de aproximadamente el 1% en índices clave como el alemán ( DE40 ) y el japonés ( JP225 ).

en índices clave como el alemán ( ) y el japonés ( ). Sorprendentemente, el oro y la plata están cayendo con fuerza en lugar de subir, lo que indica que los inversores están liquidando posiciones de forma urgente para obtener efectivo.

Los mercados financieros vuelven a estar bajo presión debido a la considerable incertidumbre geopolítica derivada del fin del alto el fuego en Oriente Medio. El presidente Donald Trump ha advertido explícitamente de una escalada del conflicto y de bombardeos si fracasan las negociaciones nucleares con Irán. La situación se agrava aún más por las contundentes declaraciones del director de la Agencia Internacional de Energía sobre la pérdida de fiabilidad del estratégico estrecho de Ormuz. Fatih Birol pronostica hasta dos años de drástica inestabilidad en los mercados mundiales de materias primas y una inminente crisis de combustible para los países europeos. Estas preocupaciones fundamentales se reflejan de inmediato en los precios, con el crudo WTI registrando hoy fuertes ganancias superiores al cuatro por ciento. Al mismo tiempo, las principales bolsas de valores experimentan una clara fuga de capitales impulsada por el temor a la inminente crisis económica. Los principales instrumentos financieros, incluidos los contratos del índice alemán DE40 y el japonés JP225, registran fuertes caídas de alrededor del uno por ciento. En este entorno excepcionalmente volátil, los metales preciosos, sorprendentemente, no están cumpliendo su tradicional función de refugio seguro. Tanto la plata como el oro registran hoy fuertes caídas, lo que sugiere una necesidad urgente de que los inversores liquiden activos y una acumulación generalizada de efectivo, principalmente en dólares estadounidenses. Los próximos días traerán consigo una mayor volatilidad a los mercados, y cada novedad de las conversaciones diplomáticas en Islamabad se reflejará instantáneamente en los precios de los mercados de capitales a nivel mundial. Cabe destacar, sin embargo, la disposición declarada por la Agencia Internacional de Energía a liberar nuevamente reservas estratégicas de petróleo, lo que representa un posible intento de frenar el rápido aumento de los precios de esta materia prima.



Fuente: xStation

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.