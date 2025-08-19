Las criptomonedas se desploman tras tocar máximos históricos

El mercado de criptomonedas ha iniciado la semana con una fuerte corrección, perdiendo más de 300.000$ millones en capitalización en menos de 48 horas. Tras alcanzar máximos históricos la semana pasada, Bitcoin y Ethereum lideran el retroceso, arrastrando al conjunto del ecosistema digital por debajo de la marca simbólica de los 4$ billones en capitalización total.

Corrección tras el rally

Bitcoin (BTC), que había superado los 125.000$ el jueves pasado, cayó hasta los 114.900$, marcando una pérdida del 2,7% en las últimas 24 horas. Ethereum (ETH), por su parte, retrocedió más de un 6%, cotizando en torno a los 4.278$. El movimiento se atribuye a una ola de ventas forzadas y toma de beneficios por parte de inversores institucionales, tras semanas de euforia alimentada por compras corporativas y expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Según datos de Coin Metrics, las liquidaciones superaron los 500$ millones, de los cuales 123$ millones correspondieron a posiciones largas en Bitcoin y 178$ millones en Ethereum.

Capitalización total en descenso

La capitalización total del mercado cripto cayó por debajo de los 4$ billones, tras haber alcanzado un récord de 4,35$ billones el 14 de agosto. Este retroceso representa una caída del 8% en términos agregados, afectando tanto a las principales criptomonedas como a los tokens emergentes.

Entre los más golpeados:

Solana (SOL) : -6%

XRP : -3,8%

Dogecoin (DOGE) : -5,2%

Cardano (ADA): -4,9%

¿Corrección saludable o señal de crisis?

Analistas coinciden en que la caída podría interpretarse como una desaceleración estratégica, más que como una crisis. El interés institucional sigue presente, y los ETF de criptomonedas continúan atrayendo capital. Sin embargo, el mercado se encuentra en una fase de ajuste, donde las señales macroeconómicas y la cautela inversora podrían marcar el ritmo en las próximas semanas.