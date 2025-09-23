Las débiles lecturas del PMI de Alemania y Francia subrayan la desaceleración de la eurozona

PMI en Alemania:

PMI manufacturero HCOB de Alemania, septiembre: 48,5 (est. 50,0; ant. 49,8)

PMI de servicios HCOB: 52,5 (est. 49,5; ant. 49,3)

PMI compuesto HCOB: 52,4 (est. 50,7; ant. 50,5)

En septiembre, la actividad empresarial alemana creció a su ritmo más rápido en 16 meses, con el PMI compuesto anticipado de Alemania HCOB subiendo a 52,4, principalmente gracias a un fuerte repunte en el sector servicios. A pesar de este crecimiento, los nuevos pedidos disminuyeron tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, lo que refleja una demanda frágil y provocó una nueva caída del empleo, que cayó por decimosexto mes consecutivo. Las presiones inflacionarias repuntaron ligeramente, y los precios de los insumos y de los productos aumentaron a su ritmo más rápido en varios meses, especialmente en el sector servicios. Las expectativas empresariales para el próximo año volvieron a moderarse, situándose por debajo del promedio a largo plazo, ya que las empresas citaron la incertidumbre económica, los altos costes y la débil demanda como principales preocupaciones. Si bien la economía en general se encuentra en expansión, la falta de nuevos negocios y la escasa confianza sugieren que el impulso actual podría no mantenerse en los próximos meses.

PMI en Francia:

PMI manufacturero HCOB de Francia, septiembre: 48,1 (est. 50,1; ant. 50,4)

PMI de servicios HCOB: 48,9 (est. 49,6; ant. 49,8)

PMI compuesto HCOB: 48,4 (est. 49,7; ant. 49,8)

En septiembre, la actividad económica en Francia se debilitó al ritmo más pronunciado desde abril, con el PMI compuesto preliminar de Francia HCOB cayendo a 48,4, lo que marca el descenso mensual más rápido en cinco meses. La producción, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, cayó significativamente, y los nuevos pedidos llevan dieciséis meses consecutivos en descenso, lo que las empresas atribuyen a la débil demanda y a la incertidumbre política. A pesar de ello, el empleo en el sector privado aumentó por segundo mes consecutivo, aunque el ritmo de crecimiento fue moderado, y por primera vez desde mayo, las empresas redujeron sus precios para impulsar la competitividad. Los costes operativos continuaron aumentando, pero a un ritmo más lento, y las perspectivas de crecimiento siguen siendo débiles debido a la incertidumbre persistente y la demanda moderada. Los indicadores adelantados no apuntan a una mejora en los próximos meses, y la situación se ve agravada por las tensiones políticas en el país.

El EUR/USD se recupera tras la publicación del PMI alemán. Fuente: xStation

Evolución de los PMIs en Alemania y Francia