Conclusiones clave Hoy se dará a conocer el dato del inflación de Estados Unidos de enero

El dato podría impactar en la confianza en los mercados y en la política monetaria de la FED

Hoy conoceremos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. de enero, que podría tener un impacto significativo en la confianza de los mercados financieros y determinar las expectativas sobre la futura política monetaria de la Reserva Federal. Los inversores estarán muy atentos a la dinámica de precios, tanto mensual como anual, ya que el resultado del IPC podría generar una mayor volatilidad en los mercados de divisas, las bolsas de valores y el mercado de bonos. Calendario económico del día 08:30 – Suiza IPC (m/m) Enero: previsión 0,0%, anterior 0,0%

IPC (a/a) Enero: previsión 0,1%, anterior 0,1% 08:30 – Hungría Producción industrial s.a. fin. (m/m) Diciembre: previsión 0,9%, anterior -1,6%

Producción industrial n.a. fin. (a/a) Diciembre: previsión 1,8%, anterior -5,5%

Producción industrial w.d.a. fin. (a/a) Diciembre: previsión -1%, anterior -5,5% 09:00 – República Checa IPC fin. (m/m) Enero: previsión 0,9%, anterior -0,3%

IPC fin. (a/a) Enero: previsión 1,6%, anterior 2,1% 09:00 – España IPC final (m/m) Enero: previsión -0,4%, anterior 0,3%

IPCA final (m/m) Enero: previsión -0,7%, anterior 0,3%

IPC final (a/a) Enero: previsión 2,4%, anterior 2,9%

IPCA final (a/a) Enero: previsión 2,5%, anterior 3% 09:00 – Eslovaquia PIB preliminar (a/a) 4T: previsión 0,8%, anterior 0,9% 10:00 – Polonia IPC final (m/m) Enero: previsión 0,5%, anterior 0,0%

IPC final (a/a) Enero: previsión 1,9%, anterior 2,4% 10:00 – República Checa Saldo por cuenta corriente (CZK) Diciembre: previsión 10.500 millones, anterior 8.160 millones 11:00 – Eurozona Saldo comercial exterior n.e. Diciembre: anterior 9.900 millones

Saldo comercial exterior s.e. Diciembre: previsión 11.700 millones, anterior 10.700 millones

PIB s.e. revisado (t/t) 4T: previsión 0,3%, anterior 0,3%

PIB s.e. Revisado (interanual) 4T: previsión 1,3%, anterior 1,4% 14:00 – Polonia Saldo por cuenta corriente diciembre: previsión -1.250 millones, anterior -460 millones

Balanza comercial diciembre: anterior -1.087 millones 14:30 – EE. UU. IPC (intermensual) enero: previsión 0,3%, anterior 0,3%

IPC subyacente (intermensual) enero: previsión 0,3%, anterior 0,2%

IPC (interanual) enero: previsión 2,5%, anterior 2,7%

IPC subyacente (interanual) enero: previsión 2,5%, anterior 2,6% 19:00 – EE. UU. Número de plataformas petrolíferas (semanal): previsión 413, anterior 412

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.