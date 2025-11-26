Las revisiones de ASML impulsan su acción por encima del 5%

ASML vive una sesión alcista en la bolsa holandesa tras conocer que Bank of America mantiene su recomendación de compra sobre la compañia debido a la transición al nodo DRAM que incrementa el uso de EUV y sostiene la visibilidad de pedidos para varios años. Bank of America reafirma el rating de “Buy” en ASML y un precio objetivo de 986€ tras reunirse con el nuevo CEO Christophe Fouquet y el equipo de IR. El mensaje central es que la demanda estructural ligada a IA (sobre todo HBM y DRAM avanzados) respalda el crecimiento de ventas de equipos EUV y mantiene atractivo el valor a medio plazo.

BofA destaca que actualmente la demanda en DRAM supera a la oferta, con los fabricantes preparando capacidad adicional para 2027, lo que implica varios trimestres de buenos pedidos para ASML. El paso de los nodos DRAM 1b a 1c aumenta el número de capas EUV (5–6 capas por chip en 1c), elevando la “litho intensity” y por tanto el contenido ASML por wafer.

Riesgos para ASML

ASML espera que las ventas a China caigan de forma notable en 2026 mientras BofA estima un retroceso antes de una posible recuperación en 2027, principalmente por controles de exportación y normalización tras el pico de 2024–2025. El banco americano también vigila riesgos en lógica/foundry (Intel 18A, Samsung, TSMC) y la dependencia de capex ligado a IA, pero considera que el crecimiento de EUV en DRAM y nuevas fabs (EE. UU., otros) compensa estos factores.

El driver clave a vigilar no es tanto el ciclo de PC/smartphones, sino la intensidad de EUV en DRAM/HBM y la cadencia de nodos avanzados (1c, 1d en memoria; 2 nm y siguientes en lógica).

Nueva recomendación sobre ASML

En paralelo, otro banco americano como Morgan Stanley ha designado a ASML como “top pick” reiterando el óptimo momento de su ciclo de pedidos. De esta forma ASML queda como “top pick” dentro de la lista de valores europeos ligados al ciclo de memorias/IA, con una posición casi monopolística en litografía avanzada. El banco asocia el buen momento a la “DRAM wave” y a la sólida inversión en capex de TSMC e Intel para nodos avanzados (N2, High-NA). Este escenario respalda un escenario de fuerte crecimiento en las ventas para los próximos meses.

Cotización de ASML

Las acciones de ASML suben un 5,1% mientras que en el conjunto del año la tecnológica holandesa repunta un 31%.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de ASML?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ASML (ASML.NL) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.