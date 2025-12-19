- La atención del mercado se está desplazando de la política monetaria a los fundamentos corporativos y las perspectivas de beneficios.
- El S&P 500 abre la sesión con subidas.
La apertura bursátil se desarrolla en un tono alcista en Wall Street, con los principales índices registrando subidas. El S&P 500 supera los 6.800 puntos, con un alza del 0,7% que refleja un retorno gradual del apetito por el riesgo tras las recientes fluctuaciones del mercado. Las subidas son generalizadas, sin señales de pánico ni reversiones bruscas.
La situación se ha calmado tras la reciente reunión de la Fed y una serie de publicaciones de datos macroeconómicos, especialmente la lectura de inflación en Estados Unidos, que finalizó por debajo de lo esperado. Estos acontecimientos han reforzado la narrativa de posibles recortes de tipos de interés en 2026, y la atención del mercado se está desplazando de la política monetaria a los fundamentos corporativos y las perspectivas de beneficios.
Cotización del S&P 500
El S&P 500 sube un 0,7% tras la ruptura dinámica de varios días de consolidación, lo que indica el regreso de los compradores al mercado. Los precios han superado las medias móviles EMA de 25, 50 y 100 períodos, ofreciendo un sólido soporte para el movimiento alcista actual y reforzando la ventaja de los compradores. El indicador RSI se mueve hacia niveles más altos, aunque se mantiene por debajo de la zona de sobrecompra clásica, lo que sugiere que el mercado aún tiene margen para nuevas subidas sin sobrecalentarse. Tras una serie de mínimos locales, el mercado está formando mínimos progresivamente más altos, y una ruptura por encima de los máximos locales recientes abre la puerta a probar nuevos niveles de resistencia.
Empresas más destacadas del S&P 500
Las acciones de CoreWeave suben un 15% después de que Citi reanudara su recomendación de "compra", destacando el alto riesgo, pero apuntando a una demanda muy sólida y una buena visibilidad de la capacidad informática disponible. Si bien el banco redujo el precio objetivo a 135 dólares desde los más de 190 dólares anteriores, enfatizó que la capacidad está prácticamente agotada hasta 2026, y que las conversaciones con los clientes ya se extienden hasta 2027. El consenso espera que el crecimiento de la compañía se acelere en 2026.
Las acciones de NANO Nuclear Energy suben un 4% tras el anuncio de resultados y su plan para acelerar las obras del reactor KRONOS MMR. La compañía cuenta con una sólida posición de caja y la gerencia planea presentar pronto una solicitud de permiso de construcción mientras continúa con los trámites de licencia.
Las acciones de Palo Alto Networks suben un 1% después de que la compañía anunciara una colaboración ampliada con Google Cloud en respuesta al creciente número de ciberataques dirigidos a sistemas de inteligencia artificial e infraestructura en la nube. Según el último informe de Palo Alto, casi todas las empresas encuestadas sufrieron al menos un ataque a sus entornos de IA durante el último año, y más de cuatro de cada diez organizaciones informaron un aumento notable de las amenazas dirigidas a las API. La nueva alianza busca brindar seguridad integral para soluciones de IA en cada etapa, desde el desarrollo de software hasta la operación en Google Cloud.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
