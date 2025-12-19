El Dax 40 supera la resistencia de 24.200 puntos

El mercado europeo se muestra cauteloso mientras los inversores sopesan los persistentes riesgos políticos y macroeconómicos. El Dax 40 sube un 0,05% y el FTSE 100 británico cotiza actualmente sin cambios.

Si bien la mejora de las perspectivas de crecimiento del BCE ofreció cierto respaldo, se vio contrarrestada por la preocupación por la demanda global, acentuada por la debilidad de las acciones orientadas al consumo tras los resultados de Nike. La atención europea vira hacia Francia, donde las tensas negociaciones presupuestarias aumentan la incertidumbre política y el riesgo de medidas fiscales de emergencia.

El optimismo sobre las acciones de bienes de consumo se ve afectado en gran medida por los resultados de Nike, que registró un crecimiento del 8% en ventas mayoristas, impulsado por un crecimiento superior al 20% en Norteamérica, lo que refleja una fuerte demanda y el impulso de sus productos.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Cotización del Dax 40

El Dax 40 supera el nivel de resistencia clave de 24.200 puntos, ya probado al final de la semana pasada justo antes de la ola de ventas impulsada por la debilidad del sector tecnológico. El RSI se mantiene relativamente cerca de la zona de sobrecompra, lo que podría limitar la disposición de los inversores a impulsar el precio por encima de la consolidación en curso, ya que la inestabilidad actual favorece la reversión a la media.

Fuente: Plataforma de XTB

Cotización de Puma

Las acciones de Puma caen un 1,6% después de que los resultados de Nike sacudieran los mercados a pesar de superar las estimaciones. La debilidad en China y el impacto continuo de los aranceles lastran la confianza de los inversores, lo que afecta a las acciones europeas de ropa deportiva. Este evento bajista coincide con el precio alcanzando el nivel de resistencia clave.