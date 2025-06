Las tensiones entre EE. UU. y China cotizan en bolsa

El mercado europeo experimentó ligeras caídas en sus principales índices, con el Dax 40 destacándose por un descenso del 0,2%, retrocediendo desde sus máximos históricos. El incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, con la posible ruptura total de la tregua arancelaria en los próximos días, ha generado una corrección en los mercados bursátiles a nivel global.



En España, el Ibex 35 inició la sesión con pérdidas, pero logró recuperarse, cerrando con un avance del 0,6% y superando los 14.200 puntos. Rovi se mantiene como el valor más castigado del índice, con una caída del 1,4% en la jornada y acumulando un descenso cercano al 15% en lo que va del año. En contraste, Acerinox (+4,7%) se ha visto favorecida por el incremento de los aranceles estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio, que pasan del 25% al 50%. La compañía tiene una presencia destacada en Estados Unidos, donde produjo la mitad de su acero en 2024 y generó aproximadamente el 52% de sus ingresos, lo que la protege del impacto directo de los aranceles. Los inversores consideran que esta medida podría reducir la competencia del acero chino, beneficiando a la empresa. Otra subida notable ha sido la de Indra (+2,8%), que acumula un crecimiento del 110% en el año hasta alcanzar los 37 euros por acción. España se acerca al 2% de inversión en defensa con respecto a su PIB, lo que ha impulsado la obtención de contratos millonarios por parte de Indra. A nivel europeo, los debates señalan un objetivo de inversión en defensa y armamento que oscila entre el 3% y el 5% del PIB.



En cuanto a los mercados de materias primas, el oro ha subido un 2%, acercándose a nuevos máximos históricos. La onza se negocia a 3.375 dólares, impulsada por la creciente incertidumbre derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Poco antes de la reanudación de las negociaciones en Estambul, Ucrania lanzó un ataque con drones contra unidades estratégicas rusas, causando pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares. Por otro lado, el Bitcoin ha frenado temporalmente su rally alcista, retrocediendo un punto porcentual hasta los 104.400 dólares.

