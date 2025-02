Subidas en los índices asiáticos

Los índices de Asia-Pacífico cotizan en su mayoría con un sentimiento positivo. El FTSE China A50 sube un 1,50% mientras que el Nikkei 225 crece un 0,30% hasta los 39.650 puntos. El índice de Singapur aumenta un 1,50%, mientras que el australiano cae 2 décimas. Los contratos de futuros de los índices europeos indican una apertura al alza para la sesión de hoy. El Dax 40 sube un 0,06%, manteniéndose por encima de los 21.800 puntos. El FTSE 100 crece un 0,02% y el Eurostoxx50 aumenta un 0,05%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los dólares neozelandeses y australianos son las divisas más fuertes del G10, mientras que el yen japonés es la más débil. Datos macroeconómicos El evento más importante del día es la publicación de la métrica de inflación preferida por la Fed, el índice PCE estadounidense. Las expectativas sugieren que la subyacente se mantendrá sin cambios en el 2,8% interanual, mientras que se espera que la general aumente del 2,6% al 2,8% interanual. El índice de precios al productor (IPP) del cuarto trimestre de Australia se situó en el +0,8% intertrimestral, por debajo de las expectativas del +1,0% y de la lectura anterior del +0,9%. El informe del IPP se alinea con las expectativas de los primeros recortes de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los cuatro bancos más grandes de Australia prevén actualmente un recorte de tipos del RBA en febrero. La inflación al consumidor en Tokio aumentó un 2,5% interanual en enero, en línea con las expectativas y ligeramente por encima de la lectura de diciembre (2,4%). Esto respalda el plan del Banco de Japón de seguir subiendo los tipos de interés. La tasa de desempleo en Japón en diciembre se situó en el 2,4%, inferior al 2,5% previsto y también al 2,5% del mes anterior. La relación empleo-solicitante fue de 1,25, lo que significa que hubo 125 puestos vacantes por cada 100 solicitantes de empleo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.