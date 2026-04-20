Las tensiones geopolíticas regresan; mercados en modo risk-off

El principal factor que impulsa la volatilidad del mercado

El tema dominante del día fue el vencimiento del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que el presidente Donald Trump describió como muy poco probable de extenderse. Trump advirtió explícitamente que, tras la fecha límite del miércoles por la noche, “caerán bombas” y el Estrecho de Ormuz permanecería cerrado hasta que se firme un acuerdo, deteniendo aproximadamente el 20% de los envíos globales de petróleo. El vicepresidente JD Vance viajó a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones de paz, aunque Irán inicialmente no confirmó oficialmente su participación, y Reuters/NYT informaron más tarde en la mañana que la delegación iraní planea igualmente asistir. La situación se agravó con la decisión de la Marina de EE.UU. de incautar el buque iraní Touska en el Golfo de Omán tras intentar evadir el bloqueo.

Geopolítica

Irán negó los reportes del viernes de Axios que señalaban que parte de un plan de paz implicaría transferir uranio enriquecido a EE.UU. a cambio de 20.000 millones de dólares en fondos congelados, y el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que “la transferencia de uranio nunca estuvo sobre la mesa”. Según datos de tráfico marítimo, solo tres barcos comerciales cruzaron el Estrecho de Ormuz durante el día, lo que confirma que la ruta estratégica volvió a quedar prácticamente bloqueada. El Banco de Japón probablemente mantendrá las tasas sin cambios en abril, ya que la falta de avances en la desescalada en Medio Oriente, junto con los aranceles de Trump en 2025, genera incertidumbre sobre la economía japonesa, favoreciendo una postura de “pausa hawkish”.

Datos macroeconómicos

La inflación de precios al productor (PPI) en Alemania volvió a terreno positivo, superando las expectativas y repuntando a 2,5% mensual, el mayor aumento desde septiembre de 2022, frente a un consenso de 1,4%. El principal motor fue el encarecimiento de la energía y derivados del petróleo. El calendario macro en EE.UU. estuvo prácticamente vacío, debido al periodo de silencio de la Fed antes de su decisión de tasas del 29 de abril. Los inversionistas esperan los datos de ventas minoristas de marzo y la comparecencia de Kevin Warsh, candidato a liderar la Fed, quien ha señalado que “la Fed debe mantenerse dentro de su mandato”.

Temporada de resultados e índices

La temporada de resultados del S&P 500 para el T1 de 2026 comenzó con fuerza, con un 88% de empresas superando expectativas de BPA y una sorpresa positiva del 10,8%, por encima del promedio de cinco años (7,3%). Las bolsas europeas corrigieron con fuerza tras el nuevo cierre del Estrecho de Ormuz: el Stoxx 600 cayó cerca de 1,1%, con mayores descensos en España (IBEX 35 -1,3%) y Alemania (DAX -1,25%). En Wall Street, las caídas fueron más contenidas: futuros del Dow Jones -0,4%, mientras el S&P 500 y el Nasdaq 100 retrocedían poco más de 0,3%, lo que sugiere que el mercado no descuenta un escenario extremo. Dentro del Stoxx 600, solo energía y utilities defensivas subieron, mientras lujo y tecnología lideraron las pérdidas.

Acciones

TopBuild (BLD) fue el gran protagonista, con un alza superior al 17% tras anunciar su adquisición por 17.000 millones de dólares por parte de QXO. Marvell Technology (MRVL) subió un 7% tras reportes de negociaciones con Google para desarrollar chips de IA. American Airlines (AAL) cayó cerca de 3% tras descartar una fusión con United Airlines, mientras el sector aéreo se vio presionado por el alza del combustible. Entre las empresas del S&P 500 en máximos de 52 semanas destacaron eBay, AMD y Texas Instruments.

Divisas

El dólar australiano fue el más fuerte del mercado, subiendo 0,65% frente al dólar y 0,18% frente al dólar neozelandés, pese al entorno geopolítico. En contraste, el dólar estadounidense y el yen japonés fueron las divisas más débiles, con el índice dólar cayendo 0,12% a 97,87. El EURUSD se mantuvo estable en torno a 1,178 (+0,46%), mientras GBPUSD subió a 1,353 (+0,39%).

Materias primas

El petróleo lideró las subidas: el WTI subió 4,98% a 87,20 dólares por barril y el Brent superó los 90 dólares (+3,8%). En contraste, el oro cayó 0,93% a 4.807 dólares, sin actuar como refugio, debido al riesgo de inflación por energía que podría limitar recortes de tasas de la Fed. La plata retrocedió 1,94% y el gas natural subió 0,57% hasta 2,831 dólares.