Leve mejora de un Dax 40 que sostiene los 23.700 puntos

Jornada de subidas generalizadas en Europa gracias a las lecturas macroeconómicas de los PMIs, que han generado un impulso desde los precios de cierre de ayer. El mercado europeo sigue influido por las negociaciones de paz en Ucrania y por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
El Dax 40 sube un 0,12% en estos momentos mientras que el selectivo más alcista del "Viejo Continente" es el Ibex 35 (+1,7%)
Datos macroeconómicos en Europa
Los PMIs de servicios de la Eurozona finalizan por encima de lo esperado
España : 55,6 (Esperado: 56,1).
Italia : 55 (Esperado: 54).
Alemania : 53,1 (Esperado: 52,7).
Reino Unido : 51,3 (Esperado: 50,5).
Las principales economías de Europa siguen mostrando un buen desempeño en sus sectores de servicios, manteniendo una tendencia de crecimiento. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad de este impulso ante el aumento de costes y el deterioro de las condiciones en otros sectores de la economía.
Cotización del Dax 40
Fuente : Plataforma de XTB
La cotización del Dax 40 ha recuperado parte de las caídas desde los mínimos recientes, manteniendo una consolidación estrecha en las últimas sesiones. Las medias móviles EMA50, EMA100 y el nivel Fibo 50 han actuado como resistencia, mientras que el nivel Fibo 78,6 funciona como soporte. El aplanamiento del MACD, un RSI moderado y el leve impulso alcista de las medias móviles favorecen a los compradores, lo que podría abrir espacio para superar el nivel Fibo 50 y poner a prueba la última línea de tendencia (roja).
¿Cómo invertir en el Dax 40?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
