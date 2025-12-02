El Ibex 35 acecha los 16.500 puntos

El Ibex 35 roza los 16.500 puntos tras avanzar un 0,5%, situándose a escasa distancia de sus máximos históricos. Bankinter destaca entre los valores más fuertes del índice, impulsado por la revisión al alza de su precio objetivo por parte de JPMorgan, que lo eleva de 12,7 a 17 euros por acción, un 21% por encima de su cotización actual. Destacan el crecimiento y la sólida gestión del banco español como factores que sostienen su tendencia positiva en bolsa.



Al mismo tiempo, los inversores celebran la última operación de ACS, que se revaloriza un 3,4% y encabeza el selectivo nacional. Su filial australiana Cimic ha vendido el 50% de su división de transporte por 282 millones de euros, dentro de una estrategia orientada a captar socios en proyectos estratégicos y a optimizar recursos para nuevas inversiones en infraestructuras. En el mercado continuo, Prosegur retrocede un 6,3% debido al ajuste por el próximo dividendo de 0,1593 euros brutos por acción, que se abonará el jueves 4 de diciembre.



En el ámbito de materias primas, el oro cae un 1,3% hasta los 4.175 dólares, influido por las expectativas de un posible acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Por otro lado, el Bitcoin rebota un 5% tras la fuerte corrección de la jornada anterior. El repunte se apoya en la elevada probabilidad —cercana al 90%— de que la Reserva Federal anuncie un recorte de tipos en su reunión del 10 de diciembre, lo que refuerza la narrativa de liquidez disponible para activos de riesgo. El rebote de hoy se produce tras el respeto al nivel técnico de los 83.500 dólares en el día de ayer, consolidando dicho soporte.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.