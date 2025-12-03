El Ibex 35 perfora los 16.600 puntos

El Ibex 35 rompe con fuerza la resistencia de 16.600 puntos tras apuntarse un 1% de subida en el inicio de una sesión marcada por los resultados de Inditex. El gigante del selectivo es la última cotizada en presentar sus cuentas.
Empresas que más suben del Ibex 35
Inditex se dispara al inicio de sesión tras presentar sus resultados de los 9 primeros meses del 2025. El grupo textil sumó un total de 28.171 millones de euros en ventas, lo que supone un 2,7% más con respecto al año anterior, marcando su máximo histórico para un periodo de nueve meses gracias al buen comportamiento combinado de las tiendas físicas y el canal online. A tipo de cambio constante, el crecimiento es aún mayor, del 6,2%. El beneficio neto atribuible asciende hasta los 4.622 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al mismo periodo de 2024 y un nuevo récord en esta métrica. Por su parte, Indra rebota (+1,89%) por segunda jornada consecutiva tras dejar atrás las dudas sobre la nueva valoración de EM&E exigida por los independientes del Consejo.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Enagás es el farolillo rojo en la apertura del Ibex 35 tras el incremento de las posiciones bajistas sobre la compañía gasista.
