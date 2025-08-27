Ligera apertura alcista del S&P 500

La apertura de hoy en los índices estadounidenses ha sido de cierta indiferencia, con subidas muy livianas en el S&P 500 (+0,11%). El motivo lo encontramos en la cautela de los inversores, que se mantienen a la espera del informe de Nvidia. Además de la presentación de resultados trimestrales de Nvidia, la atención también se centra en el próximo informe de la EIA, que ofrecerá información sobre los cambios semanales en los inventarios de crudo de EE. UU.

El informe de Nvidia podría marcar el rumbo de todo el sector de la tecnología y la inteligencia artificial. Ha llegado el esperado día para que el gigante tecnológico publique sus cuentas al cierre de la sesión de Wall Street. El futuro del actual repunte tecnológico depende de estos datos. Si los resultados de Nvidia no cumplen las expectativas, el mercado podría reaccionar con una fuerte caída, especialmente en las acciones relacionadas con la IA, que han impulsado a Wall Street en las últimas semanas. Cabe destacar que incluso cumplir las expectativas podría no ser suficiente: los inversores esperan que la compañía supere las estimaciones de consenso y confirme que el repunte del sector tecnológico es sólido.

El mercado parece contener movimientos importantes a la espera de los resultados de Nvidia, que serán un catalizador crucial. Unos resultados positivos podrían superar los niveles de resistencia actuales y acelerar el crecimiento en bolsa, mientras que unas cifras decepcionantes iniciaran una corrección.

Noticias corporativas del S&P 500

MongoDB (MDB.US): Sus acciones suben más de un 30% tras los excelentes resultados trimestrales y la revisión al alza de las previsiones para el año completo. Los ingresos del segundo trimestre de 2026 alcanzaron los 591 millones de dólares, impulsados ​​principalmente por un aumento interanual del 29% en el segmento Atlas. La compañía elevó sus previsiones para el año completo, impulsadas por el aumento de las implementaciones de IA, los contratos con clientes corporativos y la mejora de los márgenes operativos.

nCino (NCNO.US): También impresionó a los inversores al superar las estimaciones de ingresos y beneficios por acción para el segundo trimestre . La compañía elevó su previsión de ingresos por suscripción para el año fiscal 2026 a 517,5 millones de dólares, con un alza de las acciones de aproximadamente un 8%. Los ingresos del segundo trimestre totalizaron 148,8 millones de dólares, un aumento interanual del 12%, mientras que los ingresos por suscripción aumentaron un 15% hasta los 130,8 millones de dólares. Estas sólidas cifras impulsaron ganancias previas a la apertura del mercado de hasta un 12%.

Kohl's (KSS.US): Ha reportado resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado y elevó su pronóstico de beneficios para 2025. A pesar de las dificultades financieras previas, la compañía se centra en fortalecer las marcas blancas y su estrategia omnicanal, lo que impulsa el optimismo de los inversores. Las acciones subieron más del 20%.

PVH Corp (PVH.US): Propietaria de Calvin Klein y Tommy Hilfiger, ha sorprendido positivamente con un aumento del 4% en sus ingresos, alcanzando los 2.167 millones de dólares en el segundo trimestre. La compañía reafirmó sus objetivos de ganancias para todo el año, y el sólido desempeño de las marcas premium, junto con las perspectivas optimistas para 2025 en medio de desafíos macroeconómicos como aranceles y presiones sobre los márgenes, contribuyó a una reacción positiva del mercado.

¿Cómo invertir en el S&P 500?



Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.