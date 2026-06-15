Llega la paz… caen los tipos. ¿Qué podemos esperar ahora?

Aunque aún queda la firma, los mercados ya están descontando la paz en Oriente Medio y cada activo se comporta de una manera diferente. En este caso, hablamos de los rendimientos de la deuda pública a lo largo de las principales economías. ¿Qué está pasando con los tipos de interés?





Los rendimientos se desploman

Con el fin de la guerra, los rendimientos de la deuda pública se están desplomando a lo largo del día de hoy. En Estados Unidos los rendimientos bajan con menos ímpetu que en Europa, pero aún así tenemos prácticamente todos los tramos de la curva sufriendo descensos. En el caso del rendimiento a un año tan solo baja 2 puntos básicos, pero a dos años hablamos de un descenso de 5 puntos básicos.

Además, recordemos que este miércoles la FED decidirá qué hacer con los tipos de interés oficiales, con Kevin Warsh estrenándose. Si bien no se esperaban subidas de tipos para esta reunión, lo que está claro es que la paz podría variar toda la hoja de ruta de la FED. De hecho, es la excusa perfecta para que Trump presione con las rebajas de tipos.

Por su parte, en Europa hemos tenido este anuncio de acuerdo después de que el BCE subiera los tipos en 25 puntos básicos. Sin embargo, la diferencia entre los tipos de interés oficiales de las dos economías era importante y el BCE tiene mucho más margen para las subidas. En cualquier caso, la hoja de ruta de todos los bancos centrales cambia por completo.

¿Por qué caen los tipos de interés?

El motivo que está detrás de las caídas de los tipos de interés es que las expectativas de inflación se reducen, además de la reducción de la prima de riesgo geopolítico. Tenemos que señalar que el foco de la inflación estaba bastante focalizado y eran los precios del petróleo, catapultados por el cierre del estrecho de Ormuz. Por tanto, liquidado el problema (a la espera de que el viernes se firme el acuerdo y se abra el estrecho), la inflación debería de bajar de ritmo hasta los niveles objetivos de los bancos centrales.

Sin embargo, es probable que la inflación siga siendo elevado durante los próximos meses porque ahora se deberá volver a los niveles de producción previos a la guerra. Además, no sería de extrañar que todavía haya cierta prima geopolítica, dado que el acuerdo puede ser muy sensible a cualquier evento. Sin ir más lejos, ayer mismo se retrasó el anuncio del acuerdo por los ataques entre Israel y el Hezbolá.

En definitiva, si no pasa nada en los próximos días, deberíamos ver una desescalada también en los rendimientos de la deuda pública, aunque el verdadero examen llegará en los próximos datos de inflación.