Los aranceles de Trump afectan al petróleo

Petróleo Donald Trump anuncia la imposición de un arancel del 25% a los países que decidan importar petróleo de Venezuela. Trump también impone aranceles a la propia Venezuela.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 2 de abril.

Cabe destacar que los nuevos aranceles se dirigen principalmente a China, que en 2023 importó casi el 70% de todo el petróleo exportado desde Venezuela.

Entre los países que también importan petróleo de Venezuela se incluyen España, India, Rusia, Singapur y Vietnam.

A pesar de las fuertes sanciones, Estados Unidos también importa petróleo de Venezuela. Chevron ha obtenido una extensión de su licencia hasta finales de mayo para producir y exportar petróleo del país.

El precio del petróleo se mantiene elevado debido a la incertidumbre en torno a la situación en Oriente Medio. El crudo WTI ya está alcanzando niveles cercanos a los 70 USD por barril.

Además, cabe destacar que la OPEP+ debería restablecer parcialmente la producción a partir de abril, aunque países como Rusia, Irak y Kazajistán deberían reducir su producción debido a que previamente habían superado los límites de producción. Una encuesta de Bloomberg indica que más del 55% de los analistas prevén que el petróleo se sitúe entre 60 y 70 dólares para finales de este año, mientras que alrededor del 30% apunta a un rango de 70 a 80 dólares por barril.

La encuesta de Bloomberg también indica que el principal determinante de los precios serán las perspectivas de demanda asociadas al crecimiento económico y las perspectivas de recuperación en China. Otro factor importante será la producción de la OPEP+ y las posibles interrupciones del suministro relacionadas con la geopolítica. Los inventarios de petróleo crudo están aumentando de acuerdo con la estacionalidad, aunque se mantienen claramente por debajo de los niveles observados hace un año y del promedio de cinco años. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El diferencial de precios se mantiene elevado, lo que podría indicar un repunte en los precios del petróleo en las próximas semanas. Sin embargo, es importante recordar que dicho diferencial se mantiene alto debido a la incertidumbre relacionada con las tarifas, y no necesariamente a una mayor demanda. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Cotización del petróleo West Texas El petróleo crudo se está recuperando con fuerza y ​​se acerca a los 70 dólares por barril. Cabe destacar que la media móvil de 25 períodos ha superado la media de 50 períodos. La última vez que esto ocurrió, los precios del petróleo subieron durante dos semanas más, pero luego experimentaron una fuerte caída. En NYMEX, se registró una liquidación significativa de posiciones cortas en crudo Brent. Cabe mencionar que la negociación de petróleo Brent en NYMEX es muy limitada (la gran mayoría se realiza en ICE). Sin embargo, las posiciones netas de Brent en NYMEX han alcanzado su nivel neto más alto desde 2014. Gas natural Los precios de la gasolina se han visto presionados por un claro cambio en las condiciones meteorológicas en EE. UU., que inesperadamente provocó un aumento en los inventarios.

Considerando el consumo de gas en los últimos días, se esperan nuevos aumentos en los inventarios, lo que podría presionar los precios a corto plazo.

Los inventarios comparativos han alcanzado niveles muy bajos, similares a los observados en 2021/2022. Si bien a largo plazo esto podría indicar la aparición de un déficit persistente en el mercado, a corto plazo podría sugerir que el mercado está ligeramente sobrecomprado.

Los especuladores que compran gasolina se han retirado recientemente del mercado, lo que podría indicar una posible caída de los precios en el futuro cercano.

El pronóstico meteorológico para las próximas dos semanas en EE. UU. es muy favorable, lo que sugiere un menor consumo de gasolina de lo habitual. Los inventarios comparativos han alcanzado niveles muy bajos (eje invertido). Existe una alta probabilidad de aumento de inventarios, considerando que la oferta supera la demanda, ligeramente antes de lo previsto estacionalmente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La demanda de gas en EE. UU. cayó por debajo de la oferta antes de lo que indicaban los patrones estacionales. Los datos de la semana pasada deberían mostrar un aumento de entre 20 y 50 bcf, mientras que esta semana debería rondar los 15 y 20 bcf, considerando el consumo actual. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los pronósticos para principios de abril indican temperaturas excesivamente altas en regiones clave de calefacción en EE. UU., lo que probablemente significará una menor demanda de gas en relación con la oferta. Recientemente se ha producido una reducción significativa en las posiciones largas en gas natural, lo que puede indicar que los inversores se están retirando del mercado en el corto plazo. Cotización del Gas Natural Se ha formado un patrón de cabeza y hombros en el mercado del gas. El rango objetivo de este patrón sugiere un movimiento hacia el nivel de 3 USD/MMBTU. Maíz Las fechas clave para los mercados de granos y maíz incluyen el 31 de marzo, cuando se publicará un informe sobre las siembras planificadas en EE. UU., y el 2 de abril, cuando se revelará la estructura de los aranceles mutuos impuestos por EE. UU.

EE. UU. podría mantener los aranceles sobre México, lo que podría derivar en aranceles de represalia. México es el mayor importador de maíz estadounidense, pero en el pasado también ha impuesto aranceles elevados a las importaciones. México también podría decidir aumentar las importaciones de países sudamericanos.

China es un importante consumidor mundial de maíz, pero sus perspectivas de importación son limitadas. China, en esencia, no tiene relevancia para el mercado estadounidense de maíz.

Un claro aumento en los precios del maíz en los últimos meses en comparación con la soja sugiere mayores intenciones de siembra, lo que podría conducir a un repunte en la producción estadounidense este año.

Los problemas comerciales, a su vez, podrían provocar un aumento en las existencias finales en EE. UU.

Actualmente, el fenómeno de El Niño ya no se observa (el índice indica un evento leve de La Niña). El índice de El Niño está bastante bien correlacionado con los precios del maíz y podría indicar una sobrevaloración si se produce un repunte de la producción.

Actualmente, el fenómeno de El Niño ya no se observa (el índice indica un evento leve de La Niña). El índice de El Niño está bastante bien correlacionado con los precios del maíz y podría indicar una sobrevaloración si se produce un repunte de la producción. El mercado del maíz ha experimentado una reducción drástica de las posiciones largas especulativas. Las existencias finales en EE. UU. justifican los precios actuales. Sin embargo, si se estima que las existencias finales serán mayores en el futuro cercano, podría resultar que los precios sean significativamente más altos en relación con los fundamentos. Cotización del maíz Los precios del maíz experimentaron una fuerte caída a finales de febrero. Sin embargo, actualmente observamos una consolidación en forma de triángulo. Si se trata de un patrón de continuación, el rango de ruptura sugiere un posible movimiento hacia los 430 centavos por bushel. Por otro lado, si se produce una ruptura al alza, el rango del patrón apunta a casi 500 centavos por bushel. Fuente: xStation5 Cacao Los precios del cacao intentaron recuperarse al comienzo de la nueva semana, junto con nuevos datos sobre las entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil.

Las últimas cifras muestran que, al 23 de marzo, se habían entregado 1,43 millones de toneladas de cacao, un 12 % más que en el mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, es importante recordar que en diciembre se registró un superávit interanual superior al 35 %.

Sin embargo, actualmente hay escasez de compradores en el mercado tras una reciente reducción considerable de las posiciones largas.

Recientemente, se ha observado un aumento notable de los inventarios de cacao en las bolsas. Actualmente, los puertos estadounidenses tienen cerca de 1,8 millones de sacos, en comparación con el mínimo de los últimos 21 años de 1,26 millones de sacos en enero. Los inventarios portuarios europeos aumentaron de 20.000 sacos a más de 50.000, el nivel más alto desde septiembre de 2024.

Las expectativas para la temporada de cosecha media en Costa de Marfil, que comienza en abril, apuntan a una producción de alrededor de 400.000 toneladas, un 9 % inferior a las 440.000 toneladas del año pasado. Continúa la reducción de posiciones largas en el mercado del cacao. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios del cacao han caído significativamente desde principios de este año. El promedio de 5 años apunta ahora a un posible mínimo, mientras que el promedio a largo plazo indica un mínimo local en las próximas 2 a 3 semanas. Cotización del cacao Los precios del cacao se mantienen cerca de los 8.000 USD por tonelada, reaccionando también al soporte en torno al retroceso del 78,6% del último repunte importante. La zona clave de demanda se mantiene cerca de los 7.000 USD por tonelada. Si la temporada de mitad de cosecha resulta peor de lo previsto, es posible que pronto se alcance un mínimo local. Fuente: xStation5

