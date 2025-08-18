Los bancos y acereras lastran al Ibex 35

Arranque de semana sin grandes movimientos en los mercados mundiales, y el Ibex 35, a la espera de la reunión de esta tarde entre el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky y Donald Trump, con el objetivo de acercar posturas para una posible paz en Ucrania.

El mercado parece que no ofrece grandes probabilidades a un acuerdo en el corto plazo. La cesión de territorios por parte de Ucrania y la falta de claridad sobre su posible defensa en caso de un nuevo ataque de Rusia son los puntos más complicados de solucionar en estos momentos. Sin embargo, los inversores parecen centrarse más en la ausencia de aspectos negativos de la reunión de Alaska que en la ausencia de aspectos positivos.

El Ibex 35 inicia el día con tímidas caídas. Los bancos son el principal freno del selectivo nacional, al igual que ocurre con las empresas ligadas a las materias primas, en concreto con las acereras, todas ellas muy dependientes de los posibles acuerdos de paz.

En el lado opuesto del Ibex 35, Solaria mantiene su tendencia al alza, impulsada por su posición estratégica en IA, la subida en el precio de la energía y los cortos. También encontramos al resto de las utilities entre los mejores puestos de la sesión, subiendo ante la caída en la rentabilidad de los bonos y su carácter defensivo.

El euro y la renta fija son muy dependientes de la posible paz en Ucrania. La expectativa de un mayor crecimiento de la región gracias entre otros motivos a la posible caída en el precio del gas, podría impulsar ambos activos al alza.

Uno de los valores más alcistas del día en el Ibex 35, es Indra, cuyas perspectivas irán en línea con los avances en las negociaciones de los próximos días debido a los contratos que puede seguir generando en el sector de la defensa.

Jerome Powell hablará esta semana

La semana estará también marcada por la reunión de Jackson Hole. Este será el decimotercer año de Powell en el evento y podría ser el último. Aunque su mandato como presidente finaliza en mayo de 2026, pocos esperan que continúe como gobernador de la Reserva Federal hasta que finalice dicho periodo en enero de 2028.

Con su mandato como presidente finalizando en mayo y el desempeño de la Fed bajo el ataque por parte de la administración Trump, Powell puede ver el evento de Jackson Hole como su última o, al menos, su mejor oportunidad de cimentar su legado y defender la independencia del banco central.

En un escenario en el que la Reserva Federal comience a recortar tipos a finales de este año, sumado a la solidez de las ganancias corporativas, es probable que el S&P 500 mantenga su tendencia alcista a medio plazo. Sin embargo, se justifica la cautela actual ante los shocks políticos inesperados, el riesgo de nuevas tensiones comerciales y valoraciones históricamente elevadas.

En materias primas, el oro y la plata inician la semana recuperando parte de las caídas de los últimos días. Especialmente interesante será la evolución del activo refugio por excelencia que cerró la semana pasada su peor semana desde el pasado mes de junio.