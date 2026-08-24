Los futuros del gas natural europeo suben casi un 4%

La sesión europea presenta un carácter mixto y cotiza con relativa tranquilidad en comparación con la volatilidad de la semana pasada (VSTOXX: -0,6 %; Euro Stoxx 50: -0,15 %).

Los futuros del DAX alemán, del AEX neerlandés y del FTSE 100 británico cotizan planos, mientras que Italia (-0,15 %), Francia (-0,15 %), Polonia (-0,2 %) y Suiza (-0,4 %) registran caídas. La excepción positiva es el IBEX 35 (+0,3 %).

Las empresas de bienes de consumo, especialmente las de lujo, moda y belleza, destacan hoy en Europa (Hermès: +1,3 %, LVMH: +1,1 %, L’Oréal: +1,3 %). El sector financiero europeo (UniCredit: +1,05 %; Deutsche Bank: +0,5 %, Santander: +0,75 %) y el de materiales (BASF: +1,5 %, Air Liquide: +0,6 %) también cotizan en positivo. Energía y sanidad son los sectores que más rezagados se encuentran.

Las empresas europeas de lujo están mostrando los primeros signos de estabilización y de recuperación de la demanda en China, impulsada principalmente por los consumidores de alto patrimonio. Aunque el mercado sigue sometido a una fuerte presión por los controles a la salida de capitales y la fiscalidad, las previsiones apuntan a una mejora del rendimiento en el cuarto trimestre. Entre los principales beneficiarios de esta tendencia se encuentran Hermès, Kering, Burberry y LVMH.

SSAB, Norsk Hydro: Las acciones de la siderúrgica europea SSAB y del proveedor de aluminio Norsk Hydro subieron tras la falta de un acuerdo arancelario entre Estados Unidos y Canadá. El mantenimiento de las actuales barreras comerciales mantiene unas condiciones muy favorables para ambas compañías. SSAB conserva una ventaja local en el mercado estadounidense de productos planos de acero, mientras que Norsk Hydro se beneficia de unas normas de reciclaje preferenciales en EE. UU.

Alibaba: La compañía captó 10.200 millones de dólares en una colocación récord de acciones en Hong Kong para financiar infraestructuras de inteligencia artificial, lo que provocó una caída del 8,5 % de sus acciones. A pesar de las compras de títulos por parte de la dirección ejecutiva, los inversores están preocupados por la dilución de los beneficios y el elevado gasto de capital. Además, el destacado inversor Michael Burry criticó la nueva emisión y anunció que había vendido toda su posición.

Shell: La compañía ha despertado el interés de posibles compradores, entre ellos gigantes del sector como ExxonMobil y LyondellBasell, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) y la firma de capital privado Apollo, por la venta de su negocio químico en Estados Unidos. Las ofertas preliminares no vinculantes valoran los activos en hasta 8.000 millones de dólares, lo que supone un fuerte descuento respecto a las inversiones de capital realizadas anteriormente. La operación encaja con la estrategia actual de Shell de desprenderse de activos menos rentables.

Economía y geopolítica

El Gobierno canadiense está preparando un paquete de apoyo para las empresas nacionales tras el fracaso de las negociaciones comerciales con EE. UU. y la imposición por parte de Donald Trump de aranceles del 50 %. El primer ministro Mark Carney espera que la disputa comercial dure al menos hasta las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE. UU. o incluso durante el resto del mandato de Trump. Los aranceles de represalia de Canadá entrarán en vigor el 8 de septiembre.

Piero Cipollone, del BCE, declaró que actualmente no observa riesgos de estanflación en la zona euro y añadió que la inflación está lejos de ser peligrosa.

El ministro de Finanzas francés, Lescure, anunció que no propondrá nuevos impuestos para hacer frente al creciente déficit presupuestario. La venta masiva de deuda francesa durante las últimas semanas ha llevado el diferencial entre los bonos franceses y alemanes a 10 años a su nivel más alto desde 2024, justo por debajo del máximo alcanzado antes de las elecciones anticipadas posteriores a la disolución del Parlamento por parte de Emmanuel Macron (87 puntos básicos, frente a 88 puntos básicos en 2024).

Divisas y materias primas

El índice del dólar estadounidense rebota alrededor de un 0,2 % desde mínimos de tres meses, después de haber caído un 0,9 % la semana pasada. El dólar canadiense sigue siendo la divisa más débil de la sesión (USD/CAD: +0,35 %), mientras que el resto de las divisas del G10 están recortando sus pérdidas frente al dólar. El EUR/USD cae apenas un 0,04 % (después de llegar a perder un 0,15 % en el mínimo de la sesión).

Los futuros del crudo Brent bajan un 0,9 %, hasta los 91,30 dólares por barril, mientras que los futuros del gas natural avanzan con fuerza tanto en el NYMEX (Gas natural: +3 %) como en Europa (+3,7 %).

Los metales preciosos continúan avanzando pese al intento de rebote del dólar. El oro sube un 1,3 %, hasta los 4.660 dólares por onza, mientras que la plata crece un 0,5 %, hasta los 69,30 dólares por onza.

Criptomonedas

Bitcoin se estabiliza cerca de los 79.000 dólares después de registrar una subida semanal del 24 %, impulsada por las compras en el mercado al contado y la liquidación de posiciones cortas. Ethereum y Solana mostraron un patrón similar: las subidas de precio estuvieron acompañadas de una disminución del interés abierto en los contratos de futuros. Esto apunta a que predomina la demanda orgánica en el mercado al contado, en lugar de una acumulación de posiciones apalancadas.