Los índices europeos se hunden 🚨

Las cotizaciones burs谩tiles de los 铆ndices europeos se desploman al conocer el anuncio de China de imponer aranceles de represalia del 34% a Estados Unidos, lo que amenaza con que la guerra arancelaria global alcance una escala a煤n mayor. Cabe recordar que el mercado a煤n espera la respuesta de la Uni贸n Europea, que podr铆a afectar directamente a las grandes tecnol贸gicas estadounidenses con la imposici贸n de un impuesto digital. Todos los 铆ndices europeos se encuentran actualmente en m铆nimos de varios meses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation Cotizaci贸n del Dax 40 El Dax 40 cae un 3,9% intrad铆a pero se mantiene por encima del soporte t茅cnico clave, establecido por la media m贸vil exponencial (EMA) de 200 d铆as (l铆nea dorada en el gr谩fico). Macron anima a Europa a suspender sus inversiones a Estados Unidos El presidente franc茅s, Emmanuel Macron, ha instado a las empresas europeas a suspender sus inversiones en Estados Unidos en respuesta a los aranceles de represalia impuestos por el presidente Donald Trump a la UE. Francia y Alemania presionan para que se d茅 una respuesta m谩s contundente a las medidas arancelarias del presidente estadounidense. Esto se a帽adir谩 a las ya aplicadas en tecnolog铆a y servicios estadounidenses, con el fin de fortalecer la posici贸n negociadora de la UE. 聽 Fuente: Bloomberg Financial LP

