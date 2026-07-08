- Los inventarios de petróleo crudo sorprendieron al alza, pero la fuerte caída en los inventarios de destilados y gasolina compensó el impacto bajista sobre el mercado.
- El Brent continúa acercándose a los 80 dólares por barril, respaldado principalmente por el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
- El mercado sigue otorgando mayor relevancia al riesgo de interrupciones en la oferta de petróleo que a los datos semanales publicados por la EIA.
- Los inventarios de petróleo crudo sorprendieron al alza, pero la fuerte caída en los inventarios de destilados y gasolina compensó el impacto bajista sobre el mercado.
- El Brent continúa acercándose a los 80 dólares por barril, respaldado principalmente por el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
- El mercado sigue otorgando mayor relevancia al riesgo de interrupciones en la oferta de petróleo que a los datos semanales publicados por la EIA.
ÚLTIMA HORA: Los inventarios de petróleo en EE.UU. aumentan, pero el Brent ya pone a prueba los 80 dólares
Principales cambios en los inventarios (semanales)
- Inventarios de petróleo crudo: +3,00 millones de barriles (se esperaba una caída de entre 1,1 y 1,6 millones de barriles).
- Inventarios de destilados: -4,98 millones de barriles (se esperaba un aumento de +1,05 millones de barriles).
- Inventarios de gasolina: -1,90 millones de barriles (se esperaba una caída de -1,5 millones de barriles).
- Inventarios en Cushing: -0,052 millones de barriles (ligera caída).
- Utilización de la capacidad de refinación: -0,8 puntos porcentuales (se esperaba una caída menor de -0,2 puntos porcentuales).
- Importaciones de petróleo: +350 mil barriles diarios (bpd).
- Producción doméstica de petróleo: +50 mil barriles diarios (bpd).
Comentario de mercado
El último informe de la EIA entrega un conjunto de datos marcadamente mixto, aunque en términos generales bastante equilibrado. Por un lado, hubo una gran sorpresa en los inventarios de petróleo crudo, que aumentaron en 3 millones de barriles, en lugar de registrar la caída que esperaba el mercado. Se trata del primer incremento de inventarios desde la segunda mitad de abril. Este resultado estuvo favorecido, entre otros factores, por un claro aumento de las importaciones (+350 mil barriles diarios) y por una leve disminución en el procesamiento de crudo por parte de las refinerías, cuya utilización cayó más de lo previsto, en 0,8 puntos porcentuales.
Por otro lado, esta misma disminución de la actividad de las refinerías, combinada con una demanda sostenida, provocó una fuerte reducción en los inventarios de combustibles refinados. La caída de casi 5 millones de barriles en los inventarios de destilados, frente a un aumento esperado por el mercado, junto con un descenso de los inventarios de gasolina mayor al previsto, está generando un fuerte impulso alcista en los precios de los productos refinados y neutraliza de forma efectiva el tono bajista derivado del aumento en los inventarios de petróleo crudo.
A pesar de estos interesantes cambios en los datos de almacenamiento de Estados Unidos, la reacción del precio de la materia prima, con el Brent cotizando alrededor de los 79,50 dólares, recuerda el contexto más amplio del mercado. La respuesta a los informes semanales de la EIA podría ser actualmente limitada o de corta duración, ya que, en gran medida, todo depende ahora de la situación geopolítica en Medio Oriente. Las tensiones en la región, el riesgo de una escalada del conflicto y la posible amenaza a la continuidad del suministro están marcando la dirección principal de los precios del petróleo en los mercados globales, dejando en un segundo plano los datos fundamentales provenientes de Estados Unidos. Tras la incertidumbre previa, Donald Trump volvió a anunciar su disposición a atacar Irán, impulsando el precio del Brent hasta niveles cercanos a los 80 dólares por barril.
Fuente: xStation5
Irán: un conflicto perpetuo, pero no caídas perpetuas
¿Volverá el petróleo a los 100 dólares por barril?
Calendario del día: Hoy conoceremos las actas de la Fed
La bolsa hoy: Caídas en Wall Street y Asia mientras aumenta la incertidumbre geopolítica
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.