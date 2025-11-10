Los mercados confían en el fin del cierre del gobierno estadounidense

La nueva semana comienza con un calendario económico relativamente ligero, lo que favorece la estabilidad del mercado y permite a los inversores centrarse en la evolución geopolítica. Las esperanzas de un acuerdo definitivo en EE. UU., que parece cada vez más cercano, siguen impulsando el optimismo y el apetito por el riesgo, como reflejan las sólidas subidas de los índices asiáticos al inicio de la sesión. En este contexto, los datos macroeconómicos de hoy serán importantes para los movimientos del mercado a corto plazo, pero es improbable que los dominen, lo que da margen a los inversores para reaccionar a los acontecimientos políticos y las noticias del mercado financiero. Al mismo tiempo, los participantes del mercado siguen de cerca la evolución de las divisas, el oro y las criptomonedas, que reflejan un creciente optimismo sobre la estabilización de la situación económica mundial. Calendario económico de hoy: China Nuevos préstamos (CNY) de octubre: previsión 500 mil millones, anterior 1.290 mil millones

Oferta monetaria M2 (interanual) de octubre: previsión 8,1%, anterior 8,4% Noruega Inflación al consumidor (IPC) (interanual) de octubre: 3,3% (previsión 3,1%, anterior 3,6%)

IPC subyacente (interanual) de octubre: 3,4% (previsión 3%, anterior 3%)

Índice de precios al productor (IPP) (interanual) de octubre: 6,9% (previsión no disponible, anterior -2,8%) Suecia Producción industrial s.a. Crecimiento interanual de septiembre: 13,5 % (anterior: 10,6 %) Turquía Producción industrial (interanual) de septiembre: 2,9 % (anterior: 7,1 %) Rumanía Balanza comercial (EUR) de septiembre: -2480 millones (anterior: -2600 millones) Eslovaquia Producción industrial (interanual) de septiembre: previsión -6 %, anterior: -6,3 % República Checa Tasa de desempleo de octubre: previsión 4,5 %, anterior: 4,5 % Eurozona Índice Sentix de noviembre: previsión -4,1, anterior: -5,4

