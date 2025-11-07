Horizonte de innovación: Tesla planea iniciar la producción del Cybercab (robotaxi) en abril de 2026, con la promesa de que la tecnología de conducción autónoma salvará millones de vidas y multiplicará la productividad global gracias a la IA y la robótica.

Elon Musk ha obtenido una gran victoria en la votación de los accionistas sobre su paquete salarial de 1 billón de dólares, ganando su segundo premio récord en los dos últimos años y dejando fuera de toda duda el control que tiene sobre el fabricante de vehículos eléctricos.

El acuerdo salarial ha sido aprobado por el 75% de los votos emitidos en la junta general anual de Tesla. Si Elon Musk cumple con todos los objetivos, su participación aumentará hasta un 12% y controlará una cuarta parte de las acciones de Tesla.

Parece que los inversores siguen mostrando su confianza sobre el director ejecutivo, cuya visión y capacidad ya han impulsado el valor de mercado de Tesla a 1,4 billones de dólares, más que todos los demás fabricantes de automóviles occidentales juntos.

Después de notificarse la aprobación, Elon Musk se ha dirigido a los accionistas durante la junta anual de accionistas de la compañía. Para empezar, Musk ha expresado su "sincero agradecimiento" por el apoyo, para después analizar los principales retos que tiene la compañía por delante.

Elon Musk describió su visión de un futuro como un futuro dirigido por la inteligencia artificial y lleno de vehículos autónomos y un “ejército” de robots que podrían realizar cirugías mejor que los humanos.

El magnate comenzó hablando de Optimus, el robot humanoide de Tesla, y afirmó ser optimista respecto a que los robots con inteligencia artificial impulsarán la prosperidad al reducir costes y hacer que más bienes sean accesibles para muchos.

Su idea fundamental es que la producción económica depende del trabajo y el capital. Con robots útiles, el trabajo se vuelve ilimitado, por lo que la producción de bienes se dispara. Musk ya ha hecho comentarios similares sobre la robótica en el pasado.

En lo que respecta a la conducción autónoma, Elon Musk destacó los avances en la tecnología de conducción autónoma de Tesla. En particular, cree que, en tan solo unos meses, Tesla permitirá a los usuarios de su función de Conducción Autónoma Total (FSD) enviar mensajes de texto mientras conducen, o mientras la FSD esté activada y al mando del vehículo.

Según Musk, la producción del Cybercab, el robotaxi diseñado específicamente por Tesla, comenzará en abril de 2026, y añadió que la tecnología de conducción autónoma salvará millones de vidas.

"Abundancia sostenible mediante IA y robótica. Ese es el futuro hacia el que nos dirigimos", declaró Musk. “Con la IA y la robótica, se puede multiplicar la economía mundial por 10 o 100”.



Las acciones de Tesla se preparan para una apertura ligeramente positiva. Durante este año su valor se ha revalorizado un 17% pero en las últimas semanas parece que cotiza en una tendencia algo más lateral consolidando las subidas de verano. En estos momentos se encuentra cotizando cerca de sus máximos históricos, nivel clave que nos ayudará a definir su futuro. Como punto de preocupación podemos identificar una divergencia importante con el RSI lo cual generaría una presión bajista en el corto plazo.