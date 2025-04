El sentimiento durante la última sesión bursátil europea de esta semana es mixto. El Dax 40 alemán cae un 0,8%, mientras que el FTSE 100 británico sube un 0,85%. La volatilidad se mantiene alta, lo que indica que la presión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue generando incertidumbre sobre el comportamiento futuro del mercado bursátil. Por ello, cualquier nuevo comentario sobre este tema podría intensificar la dinámica de los precios de los instrumentos financieros en el futuro próximo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Distribución de las tasas de rentabilidad actuales de las empresas europeas. Fuente: xStation Noticias de empresas Novartis AG (NOVN.CH) planea invertir 23 000 millones de dólares en EE. UU. durante los próximos cinco años para garantizar que sus medicamentos clave para los estadounidenses se produzcan en el país. La inversión financiará siete nuevas instalaciones, incluyendo un centro de investigación en California y seis plantas de fabricación, y ampliará tres instalaciones existentes en EE. UU., creando 1000 puestos de trabajo. Las acciones de Gerresheimer (GXI.DE) subieron un 2,5 % tras la publicación de los resultados del primer trimestre. El EBITDA ajustado del negocio de plásticos y dispositivos fue de 63,4 millones de euros, frente a las estimaciones de 63,5 millones de euros. Los ingresos del negocio de plásticos y dispositivos fueron de 294,5 millones de euros, frente a las expectativas de 284,4 millones de euros. Gerresheimer prevé un crecimiento orgánico de los ingresos del 3 % al 5 % en 2025 y un margen de EBITDA ajustado del 22 %. Mejoras de calificaciones Raiffeisen ha mejorado su recomendación a «Comprar» en Erste Group; Precio objetivo: 29 €

Stifel mejora la calificación de K+S a mantener; precio objetivo: 14,50 € Rebajas de calificaciones UBS rebaja la calificación de BP a neutral

Goldman rebaja la de Lanxess a vender

JPMorgan rebaja la calificación de HelloFresh a neutral; precio objetivo: 9 € Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, cae un 1,7% hoy en términos intradía. El factor clave para analizar el comportamiento futuro del índice podría ser el comportamiento de la demanda y la oferta en la barrera de los 20.000 puntos, previamente probada, lo que podría determinar si la tendencia bajista continuará. Fuente: xStation

