Los precios del cacao caen un 13%

El mercado del cacao ha experimentado su mayor caída en un solo día desde julio de 2024 el viernes pasado. Los futuros que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta un 13%, alcanzando sus niveles más bajos desde finales de noviembre y borrando prácticamente todas las ganancias obtenidas a principios de semana. Al abrir el lunes, los precios del cacao se han mantenido cerca de los mínimos del viernes, acumulando pérdidas cercanas al 2%. Justo antes de la apertura de Wall Street, el mercado intenta estabilizarse y recuperar parte de sus pérdidas recientes.

¿Qué ocurre con el mercado del cacao?

Oportunismo de los exportadores : Los productores y exportadores del cacao han aprovechdo una ola concentrada de compras vinculada al reequilibrio de los índices generales de materias primas para cubrir y asegurar precios de venta favorables. Este aumento de la oferta limitó eficazmente cualquier potencial alcista adicional.

: Los productores y exportadores del cacao han aprovechdo una ola concentrada de compras vinculada al reequilibrio de los índices generales de materias primas para cubrir y asegurar precios de venta favorables. Este aumento de la oferta limitó eficazmente cualquier potencial alcista adicional. Impacto moderado del reequilibrio : Si bien algunas proyecciones sugerían hasta 2000 millones de dólares en nuevas entradas al mercado de futuros, el impacto real fue mucho más contenido. Esto se debió al preposicionamiento de los fondos para el movimiento y al uso generalizado de técnicas de muestreo, lo que resultó en que las compras finales fueran significativamente inferiores a las expectativas. Si bien el interés abierto en Nueva York ha mostrado una tendencia al alza, el cacao que se negocia en Londres está experimentando una fuerte corrección impulsada por el posicionamiento especulativo.

: Si bien algunas proyecciones sugerían hasta 2000 millones de dólares en nuevas entradas al mercado de futuros, el impacto real fue mucho más contenido. Esto se debió al preposicionamiento de los fondos para el movimiento y al uso generalizado de técnicas de muestreo, lo que resultó en que las compras finales fueran significativamente inferiores a las expectativas. Si bien el interés abierto en Nueva York ha mostrado una tendencia al alza, el cacao que se negocia en Londres está experimentando una fuerte corrección impulsada por el posicionamiento especulativo. La lucha por la liquidez: Los inversores especulativos habían creado importantes posiciones largas anticipando la obtención de beneficios del reequilibrio del índice. Jonathan Parkman, director de ventas agrícolas de Marex Group, señaló que esto provocó una "operación abarrotada" en la que demasiados participantes intentaron liquidar simultáneamente posiciones largas en los fondos del índice.

El mercado del cacao, en general, sigue bajo presión debido a la persistente sobreoferta. Las entregas de grano a los puertos de Costa de Marfil, el principal productor mundial, actualmente superan las cifras del año pasado. A pesar de una reducción marginal en el excedente para la temporada 2024/2025, se espera que el ciclo actual genere un excedente mayor, impulsado por el aumento de la producción y la continua destrucción de la demanda a estos niveles de precios.

Una mirada al mercado de futuros

Cabe destacar que el crecimiento más significativo del Interés Abierto se produjo entre finales de septiembre y principios de octubre. Esto coincidió con el inicio de la temporada de resultados y la inclusión del cacao en el Índice de Materias Primas de Bloomberg. Si bien el Interés Abierto ha aumentado desde principios de año, la liquidez del mercado sigue siendo extremadamente baja en comparación con los estándares históricos. Fuente: Bloomberg Finance LP

A pesar de la fuerte caída en los contratos de marzo, la curva forward se mantiene en un contango definido hasta el final de la actual temporada de cosecha en septiembre. Los diferenciales entre los contratos a corto plazo se mantienen en gran medida proporcionales, lo que sugiere que los factores a corto plazo aún no han alterado significativamente la estructura de la curva. Fuente: Bloomberg Finance LP

El interés abierto total ha aumentado, pero en los últimos meses se ha observado una afluencia de especuladores bajistas que han incrementado agresivamente sus posiciones cortas. Fuente: Bloomberg Finance LP

Perspectiva técnica de los precios del cacao

Los precios del cacao sufrieron una reversión decisiva el viernes, un movimiento que inicialmente se prolongó hasta la apertura del lunes. Fundamentalmente, el mercado rompió un nivel de soporte clave cerca de los 5.750 dólares, que representaba el posible "hombro derecho" de una formación de cabeza y hombros invertida.

Este patrón alcista se mantiene técnicamente válido mientras se mantenga el soporte cerca de los 5.000 dólares por tonelada. Una ruptura exitosa por encima de la "línea de cuello" y la zona de resistencia posterior entre 6.700 dólares y 7.000 dólares implicaría un objetivo técnico de aproximadamente 8.200 dólares por tonelada. Dicha recuperación probablemente requeriría un deterioro de la oferta (reducción de las cosechas o las entregas portuarias) o un repunte significativo de la demanda, a medida que los compradores regresan al mercado tras la caída de precios observada durante el pico del rally por encima de los 12.000 dólares.