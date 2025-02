Los precios del trigo suben por la disminución de los temores arancelarios, el clima frío en EE. UU. y las fuertes exportaciones 📈

Los futuros de trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) suben casi un 3,5 % hoy hasta la zona de resistencia de $600, que es la cifra m谩s alta desde septiembre de 2024. Los riesgos de la relajaci贸n de los aranceles, las fuertes ventas de exportaci贸n y las cifras de inflaci贸n m谩s altas con un clima desfavorable entre algunos trigos clave de EE. UU., pero tambi茅n el aumento de los precios del ma铆z respaldan la reacci贸n alcista entre los comerciantes de trigo. Se pronostica que las temperaturas en las principales regiones agr铆colas de los Estados Unidos caer谩n por debajo del promedio durante la semana que comienza. Es un riesgo significativo para los cultivos de trigo y cebada de invierno, especialmente en 谩reas que carecen de una cubierta de nieve adecuada para el aislamiento. Adem谩s, los administradores de dinero en la semana que finaliz贸 el 4 de febrero redujeron su posici贸n corta neta en futuros y opciones de trigo CBOT en m谩s de 20 000 contratos a 90 442. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

