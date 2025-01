Los resultados de Johnson & Johnson superan las expectativas

Johnson & Johnson (JNJ.US) anunció los resultados del cuarto trimestre de 2024 que superaron las estimaciones de los analistas, aunque los beneficios cayeron levemente en comparación con el año anterior. El gigante farmacéutico y de dispositivos médicos registró beneficios por acción mejores de lo esperado, lo que inicialmente hizo que las acciones subieran hasta un 1,9% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Sin embargo, esas subidas se han borrado desde entonces y las acciones ahora caen un 0,5% antes de la apertura del mercado. Cifras clave de los resultados de Johnson & Johnson Beneficios por acción ajustadas: 2,04 dólares frente a 2,29 dólares interanuales (consenso de Bloomberg: 1,99 dólares)

2,04 dólares frente a 2,29 dólares interanuales (consenso de Bloomberg: 1,99 dólares) Ingresos: 22.520 millones de dólares, un aumento del 5,3 % interanual (estimación: 22.430 millones de dólares)

22.520 millones de dólares, un aumento del 5,3 % interanual (estimación: 22.430 millones de dólares) Ventas de tecnología médica: 8.190 millones de dólares, un aumento del 6,7 % interanual (estimación: 8.230 millones de dólares) Perspectivas de Johnson & Johnson para 2025: Ingresos: de 89.200 millones de dólares a 90.000 millones de dólares

de 89.200 millones de dólares a 90.000 millones de dólares Beneficio operativo por acción ajustado: de 10,75 a 10,95 dólares

de 10,75 a 10,95 dólares Beneficio operativo por acción ajustado: de 10,50 a 10,70 dólares Johnson & Johnson aspira a aumentar sus ventas Tras los buenos resultados del cuarto trimestre, Johnson & Johnson proyecta un crecimiento de las ventas operativas para 2025 de entre el 2,5% y el 3,5%. Estas proyecciones excluyen el impacto de la adquisición de Intra-Cellular Therapies Inc. (ITCI). La adquisición podría añadir hasta 35 centavos por acción a las ganancias por acción ajustadas para el año, dependiendo de la fecha de cierre de la transacción, que se prevé para el segundo trimestre. Se espera que el acuerdo de casi 15.000 millones de dólares refuerce la presencia de J&J en neurología. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según un informe de Bloomberg, las fuertes ventas de medicamentos contra el cáncer como Darzalex compensaron una disminución de la demanda de tratamientos para la psoriasis, incluido Stelara, que enfrenta la competencia de los genéricos. Johnson & Johnson también está esperando la aprobación judicial de un acuerdo de 8.000 millones de dólares que resolvería miles de demandas relacionadas con el talco. A pesar de los desafíos relacionados con las negociaciones de precios de los medicamentos en los EE. UU., los ejecutivos de J&J han expresado optimismo sobre el futuro de la industria farmacéutica, en particular con el potencial de políticas que apoyen a los fabricantes nacionales. Las acciones farmacéuticas estadounidenses (excluyendo a Eli Lilly) han estado bajo presión durante muchos meses. JNJ ha caído aproximadamente un 7% en lo que va de año, con un descenso casi continuo desde principios de septiembre. Desde el 10 de enero, las acciones de JNJ han rebotado aproximadamente un 10%, según xStation5.

