Los resultados de Nvidia lo confirman: el auge de la IA sigue en pleno auge

Nvidia marca otro récord. Los resultados del primer trimestre fiscal confirman que el auge de la inteligencia artificial está lejos de desacelerarse — a pesar del creciente peso regulatorio. Tras la publicación de los resultados del primer trimestre fiscal de 2026, una cosa queda clara: Nvidia no da señales de desaceleración y continúa reforzando la convicción de Wall Street de que está en el epicentro de una revolución tecnológica global. La reacción del mercado fue inmediata: las acciones registraron una alza superior al 3 % en operaciones posteriores al cierre, superando los 140 dólares y disipando temores recientes sobre un posible cambio de tendencia. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La compañía alcanzó ingresos récord de 44.100 millones de dólares, lo que representa un aumento del 12 % respecto al trimestre anterior y un impresionante 69 % interanual. El beneficio por acción (BPA) ajustado se situó en 0,81 USD, superando los 0,73 USD previstos por el consenso. Más importante aún, excluyendo el cargo único de 4.500 millones de dólares vinculado a las restricciones de exportación de chips H20 hacia China, el BPA habría alcanzado 0,96 USD y el margen bruto habría sido del 71,3 %. El segmento de centros de datos —principal motor de crecimiento de la empresa— generó ingresos por 39.100 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 73 %, aunque ligeramente por debajo de los 39.200 millones anticipados por los analistas. También destaca un trimestre récord para la división de videojuegos y PC con IA, con ingresos de 3.800 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 50 % respecto al trimestre anterior. Proyecciones cautas, pero sin impacto en el ánimo del mercado Pese a adoptar un tono más prudente en sus previsiones —con ingresos esperados de 45.000 millones de dólares para el segundo trimestre, frente a los 45.900 millones estimados—, los inversores no reaccionaron negativamente. Esta cautela responde principalmente al impacto estimado de 8.000 millones de dólares en ventas del segundo trimestre debido a las nuevas restricciones estadounidenses sobre exportaciones a China. Sin embargo, el mercado parece creer que el "efecto China" ha tocado techo, ya que Nvidia estima el impacto total en torno a 15.000 millones. La dirección de la empresa apunta a recuperar márgenes brutos en torno al 75 % a lo largo del año, y nuevos acuerdos en Oriente Medio podrían ayudar a compensar la pérdida de cuota en China. Las palabras de Jensen Huang trascienden el marketing La afirmación del CEO, Jensen Huang, de que la IA se está convirtiendo en una nueva "infraestructura crítica" —equiparable a la electricidad o a Internet— va más allá del discurso promocional. Refleja la magnitud de la transformación en curso, con Nvidia bien posicionada como proveedor central. La producción masiva del superordenador Blackwell NVL72 ya está en marcha, y el número de tokens de inferencia de IA generados en el último año se ha multiplicado por diez. Para los inversores, el mensaje es claro: el ciclo de inversión en IA sigue acelerándose. Ventaja tecnológica y operativa, a pesar de las tensiones globales A pesar de las crecientes tensiones geopolíticas y las trabas comerciales, Nvidia mantiene su liderazgo. Incluso con una valoración que ronda las 30 veces los beneficios esperados, las acciones aún presentan potencial alcista, siempre que la empresa siga ofreciendo resultados por encima de las expectativas, como lo ha hecho en este trimestre. Más allá de su propio desempeño, el éxito de Nvidia ha reactivado al sector tecnológico en su conjunto, fortaleciendo al índice Nasdaq 100, cada vez más impulsado por la narrativa de la IA. Riesgos estratégicos siguen presentes — pero son en su mayoría externos Actualmente, los principales riesgos que enfrenta Nvidia son estratégicos y de carácter exógeno. Una desaceleración real del negocio requeriría una contracción económica más amplia respaldada por datos duros —no solo cambios de percepción. Ese es un escenario fuera del control de la empresa. Los aranceles de EE. UU. a China siguen en el 30 %, y las condiciones comerciales con Europa aún no están definidas. Por otro lado, las presiones inflacionarias en EE. UU. podrían retrasar recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y afectar la demanda del consumidor. Sin embargo, el mercado actual parece apostar nuevamente por un escenario optimista, tratando las guerras comerciales como un tema "superado". El tiempo dirá si se trata de un exceso de confianza o de una visión racional. Por ahora, hay algo indiscutible: la carrera por el dominio de la IA está en marcha, y Nvidia lidera con firmeza.

