Los resultados empresariales no dejan a nadie indiferente...

- Palantir despega tras sus cifras trimestrales
- SpaceX no termina de convencer y sus acciones caen con fuerza
- Las cifras de AMD no gustan al mercado
- Palantir despega tras sus cifras trimestrales
- SpaceX no termina de convencer y sus acciones caen con fuerza
- Las cifras de AMD no gustan al mercado
La temporada de resultados continúa y desde luego no está dejando a nadie indiferente. Ayer presentaron 3 grandes compañías y reportaron grandes cifras. Sin embargo, la reacción de los inversores ha sido totalmente diferente.
Palantir despega tras sus cifras trimestrales
Las acciones de Palantir subieron ayer casi un 30%. Los ingresos crecieron un 93% y fueron un 7% superiores a lo que se esperaba, mientras que este crecimiento vino tanto de la parte enfocada a empresas como la que se centra en las ventas a estados. Con el gran crecimiento que está teniendo el segmento de empresas, es probable que supere al segmento gubernamental en los próximos trimestres. Recordemos que la dependencia de los ingresos de las ventas a estados era una de las preocupaciones de los inversores hace no mucho tiempo y ahora estamos hablando de un negocio que se divide 50%-50%. Además, lo más destacable es que este crecimiento es rentable y el margen neto se ubica en el 55%. Lo que terminó de animar a los inversores fue que se incrementó el guidance para los ingresos, el EBIT ajustado y el flujo de caja libre ajustado del año completo.
SpaceX no termina de convencer y sus acciones caen con fuerza
En el caso de SpaceX, se trataban de los primeros resultados como cotizada y aunque en general sus cifras se quedaron por encima de lo esperado, sus acciones caen un 10% en el pre-mercado. La compañía consiguió incrementar sus ingresos en un 92% interanual hasta los 7.800 millones de dólares, lo que es un 15% por encima de lo que se esperaba. Las pérdidas fueron inferiores a lo que descontaba el mercado y el segmento de IA experimentó un crecimiento de los ingresos del 247%. Sin embargo, el capex sigue preocupando y la compañía multiplicó en más de 20 veces dicha partida en el segmento de IA. De hecho, podemos decir que los inversores todavía tienen dudas sobre el modelo de negocio de SpaceX y si en esta ocasión Elon Musk será capaz de cumplir con unas promesas tan ambiciosas.
Las cifras de AMD no gustan al mercado
Con AMD pasa algo similar. Presentó unas cifras récord, con un crecimiento del 50% interanual en sus ingresos y batiendo en líneas generales las expectativas. Sin embargo, la exigencia del mercado es tal que ya no solo vale con unas buenas cifras, sino que es necesario sorprender de manera amplia para que los inversores tomen el informe como bueno. La caída de las acciones antes de la apertura ronda el 8% y es la consecuencia de cotizar a múltiplos: los inversores quieren siempre más de la cuenta.
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