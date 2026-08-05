La paz en Oriente Medio o las tecnológicas: ¿qué está impulsando a Wall Street?

Impulso continuado de la IA y los semiconductores: La elevada demanda de chips y el constante flujo de inversión hacia este sector —que representa cerca del 30% de la capitalización del Nasdaq 100— continúan ejerciendo de pilar fundamental para los mercados.

Distensión geopolítica y bajada del petróleo: La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz provocó el desplome del barril de Brent por debajo de los 80 dólares, aliviar las tensiones sobre la inflación.

Wall Street sigue de camino a máximos históricos y después de que ayer el Nasdaq 100 se anotara su tercera mayor subida del año y el S&P 500 su cuarta mayor subida de este 2026, los futuros han amanecido repuntando con fuerza. Ahora bien, la pregunta es: ¿el impulso se debe a las tecnológicas o la posible paz en Oriente Medio?

Scott Bessent anima al mercado; Trump con la mira en las elecciones de medio término de noviembre

Ayer Scott Bessent afirmó que entre ayer y hoy se podría llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para la apertura del estrecho de Ormuz. Esto ha provocado el desplome de los precios del crudo, llevando al barril de Brent por debajo de los 80 dólares al contado. El estrecho de Ormuz es clave porque las amenazas inflacionarias siguen persistiendo. De hecho, en una economía tan compleja, la realidad es que no solo importan los precios, sino también la incertidumbre con respecto a ellos y el conflicto se está enquistando lo suficiente como para que la prima de riesgo geopolítica se mantenga en niveles altos durante bastante tiempo después de que se llegue a un acuerdo.

Aunque los precios de la gasolina en los estados republicanos son un 9% más bajos que en los estados demócratas, e incluso las previsiones para Trump en las elecciones de medio término de noviembre son de momento positivas, parece que el presidente de Estados Unidos tiene prisa por cerrar este capítulo de su mandato. En cualquier caso, parece que el mercado vuelve a tomar estas declaraciones como positivas.

La IA sigue impulsando al mercado

Por su parte, las empresas de chips tuvieron un fuerte repunte debido a que la demanda sigue siendo muy elevada y el mercado empieza a entender que la IA ha llegado para quedarse. Aunque seguiremos viendo una fuerte volatilidad en el sector, la realidad es que de momento las complejas estructuras de financiación dentro del sector sigue en pie y el dinero fluye de los hiperescaladores a las empresas de semiconductores. Con el sector de chips copando alrededor del 30% de la capitalización del Nasdaq 100, su desempeño será clave para el comportamiento del índice. En definitiva, hay semanas que se forma la tormenta perfecta, pero en esta los mercados solo ven noticias positivas.