Los tipos al 3,6% en Australia podrían cambiar por el objetivo de inflación

- Actualmente el Banco de Australia tiene como objetivo una inflación del 2,5% interanual, equilibrando la estabilidad de precios con el pleno empleo sostenible.
- Actualmente el Banco de Australia tiene como objetivo una inflación del 2,5% interanual, equilibrando la estabilidad de precios con el pleno empleo sostenible.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo por unanimidad el tipo de interés oficial en el 3,6%, en un contexto de renovadas presiones inflacionistas y un mercado laboral ajustado. La gobernadora Michele Bullock declaró que la junta no tiene una postura predeterminada sobre los movimientos futuros de los tipos, haciendo hincapié en la dependencia de los datos y la incertidumbre.
Se prevé que la inflación subyacente se mantenga por encima del 3% durante el próximo año, y se considera que algunas presiones inflacionistas son temporales. Los datos económicos mixtos incluyen precios de la vivienda y crecimiento del crédito récord, en contraste con la caída de la actividad manufacturera y el aumento del desempleo al 4,5%. Bullock destacó que el mercado laboral sigue estando algo ajustado a pesar del aumento del desempleo y confirmó que no se planeaba ningún aumento de los tipos de interés en esta reunión. Entre los riesgos internacionales se incluyen las tensiones geopolíticas y las incertidumbres comerciales, si bien la reciente tregua arancelaria ha mitigado las preocupaciones. El RBA tiene como objetivo una inflación del 2,5%, equilibrando la estabilidad de precios con el pleno empleo sostenible.
La gobernadora Michele Bullock enfatizó que la junta no tiene una postura predeterminada sobre las futuras medidas de política monetaria, destacando la considerable incertidumbre en torno a la trayectoria de la inflación y las perspectivas económicas generales. Señaló que, si bien algunas presiones inflacionarias pueden ser temporales, se espera que la inflación subyacente se mantenga por encima del 3% durante el próximo año, y persiste la incógnita sobre el alcance y el momento de cualquier futura reducción de los tipos de interés.
Fuente: Bloomberg Financial LP
El proceso de desinflación se ha estancado, lo que debilita la justificación para un enfoque rápido en la reducción de los tipos de interés en las principales economías.
Tras el anuncio del RBA, el dólar australiano (AUD) registró uno de los peores desempeños intradía entre las divisas de los mercados desarrollados. El tono cauto y la decisión de mantener sin cambios los tipos de interés, sumados a factores externos adversos, presionaron al AUD por debajo de 0,6550 frente al USD. Los inversores siguen preocupados por las perspectivas de crecimiento de Australia y por los posibles recortes de tipos, que mantienen elevados los riesgos. Se observa un soporte técnico en torno a 0,6500 en el cruce AUD/USD.
Cotización del dólar australiano-dolar estadounidense
Fuente : Plataforma de XTB
El cruce AUD/USD está poniendo a prueba la EMA de 200 días (la curva dorada en el gráfico), que hasta ahora ha sido un pilar fundamental de la tendencia alcista a largo plazo. Si el par logra estabilizarse por encima de esta zona, es probable que esta tendencia continúe.
El Banco de Inglaterra mantiene los tipos
La libra sube antes de la decisión del Banco de Inglaterra
La producción industrial en Alemania no alcanza las expectativas
Wall Street se recupera de las últimas caídas
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.