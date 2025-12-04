Los últimos datos apuntan a un enfriamiento del mercado laboral en EE. UU.

El S&P 500 subió ayer un 0,3% hasta los 6.850 puntos en lo que supone su séptimo avance en las últimas ocho sesiones. Los futuros de los principales índices estadounidenses cotizan planos en estos momentos. Los mercados del Tesoro americano experimentaron una fuerte demanda que trasladó el rendimiento del bono a dos años por debajo del 3,5%, y contribuyó a la sesión más débil del dólar desde septiembre. En estos momentos, el par euro-dólar baja una décima mientras que el Bitcoin se mantiene cerca del nivel de 93.000.



En el sector de los semiconductores, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, expresó su escepticismo respecto a que China acepte los chips H200 de la compañía incluso si Estados Unidos flexibiliza los controles de exportación actuales, lo que pone de relieve los persistentes obstáculos geopolíticos que afectan al sector. Las acciones de Microsoft cayeron tras los informes sobre una menor demanda de determinados productos de IA.

En el marco geopolítico, los asesores de Donald Trump se reunirán hoy con el principal negociador ucraniano en Miami para continuar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

Informes económicos

Nuevas evidencias de enfriamiento del mercado laboral estadounidense, reflejadas tanto en el débil dato de empleo de ADP como en la disminución del componente de empleo de la encuesta ISM de Servicios, provocaron ayer un cambio notable en las expectativas del mercado. Los inversores creen cada vez más que la Reserva Federal podría proceder con un recorte de tipos en su última reunión de 2025, un cambio que impulsó la renta variable en EE. UU., al tiempo que ejerció una clara presión a la baja sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar.

El dato de nóminas de noviembre sorprendió a la baja, marcando la contracción mensual más pronunciada desde principios de 2023 y reforzando la preocupación de que el mercado laboral está perdiendo impulso. El índice ISM de servicios mostró un ligero repunte de la actividad, pero el subíndice de precios pagados cayó a su mínimo en siete meses, lo que sugiere que las presiones inflacionarias continúan disminuyendo.

Los inversores centran hoy su atención en las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., que se publicarán a las 14:30, lo que aportará más claridad sobre la dinámica del mercado laboral.

Mercados asiáticos



Los mercados asiáticos se han visto impulsados ​​por los débiles datos estadounidenses, que anticipan una mayor probabilidad de recorte de tipos por parte de la Fed la próxima semana. A nivel de deuda, la última subasta de bonos del gobierno japonés a 30 años registró la mayor relación oferta-cobertura desde 2019, lo que prolongó el tono positivo tras una venta de bonos a 10 años bien recibida a principios de esta semana. La fortaleza de la demanda de los bonos japoneses mitigó las preocupaciones generadas por la nueva política fiscal. Igualmente, el Banco de Japón podría subir los tipos en su reunión de política monetaria del 19 de diciembre. El índice bursátil MSCI Asia-Pacífico avanza un 0,5%, lo que refleja el tono positivo en la región. Sobresale el Nikkei 225, con una subida del 2,38%.