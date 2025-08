McDonald’s en nuevos máximos desde principios de junio tras la publicación de sus resultados del 2T25 📊

Resultados financieros para el 2T25

McDonald鈥檚 public贸 sus resultados del 2T25, que en su mayor铆a superaron las expectativas de consenso. La compa帽铆a registr贸 un crecimiento de ventas impulsado por nuevas alianzas, incluida la pel铆cula de Minecraft, que ayud贸 a reavivar el inter茅s en la cadena de comida r谩pida. A nivel de ventas comparables (restaurantes abiertos al menos 13 meses), la empresa anot贸 un incremento interanual del 3,8 %, tras una ca铆da del 1 % en el mismo periodo de 2024. Supone adem谩s una lectura notablemente superior al +2,49 % previsto por consenso. El impulso se apoy贸 principalmente en mercados internacionales, donde las ventas comparables aumentaron un 4 % interanual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Estas tendencias condujeron a un incremento de ingresos del 5 % interanual, hasta 8 800 millones de d贸lares. Gracias a una mayor proporci贸n de ingresos internacionales este trimestre, tambi茅n se observ贸 un efecto positivo en el resultado operativo, que creci贸 un 11 % interanual, hasta 3 230 millones de d贸lares. Tras ajustar por variaciones de divisas (el d贸lar se debilit贸 ante una cesta de monedas comparada con 2T24), el resultado operativo aument贸 un 8 % interanual. Todo ello impact贸 tambi茅n en los beneficios por acci贸n, que alcanzaron 3,14 USD, un alza del 12 % interanual (+10 % ajustado por efectos cambiarios). El mensaje general de los resultados trimestrales sigue siendo positivo, pero para los inversores la cuesti贸n clave ser谩 si la compa帽铆a puede mantener un s贸lido crecimiento de ingresos en trimestres posteriores sin vincular los resultados a fads moment谩neos, eventos puntuales o descuentos profundos. En trimestres recientes, McDonald鈥檚 ha impulsado especialmente los ingresos y el volumen de ventas mediante promociones, dirigido a clientes cuya demanda es altamente el谩stica seg煤n los cambios de precio. FINANCIAL RESULTS FOR 2Q25 Ventas comparables: +3,8 % vs. 鈥1 % interanual; previsi贸n +2,49 %

Ventas comparables en EE. UU.: +2,5 % vs. 鈥0,7 % interanual; previsi贸n +2,33 %

Ventas comparables en mercados internacionales: +4 %; previsi贸n +1,84 %

Ventas comparables en mercados licenciados en desarrollo internacional: +5,6 %; previsi贸n +3,64 %

BPA: 3,14 USD vs. 2,80 USD interanual

BPA ajustado: 3,19 USD vs. 2,97 USD interanual; previsi贸n 3,14 USD

Ingresos: 8 800 millones USD, +5,4 % interanual; previsi贸n 8 700 millones USD

Beneficio operativo: 3 230 millones USD, +11 % interanual Gr谩fico de McDonald鈥檚 (D1)

Tras tocar su nivel m谩s bajo desde enero a mediados de junio, las acciones de McDonald鈥檚 han avanzado en una clara tendencia alcista de casi dos meses. El aumento aproximado del 2,7 % tras los resultados de la compa帽铆a situ贸 el precio de la acci贸n en el primer nivel clave de resistencia despu茅s de la consolidaci贸n de la semana pasada, definido por el retroceso de Fibonacci del 61,8 % cerca de los 308 USD. Superar este nivel podr铆a ofrecer argumentos s贸lidos para que los alcistas mantengan la tendencia, especialmente de cara a un posible cruce al alza de las medias m贸viles exponenciales, en particular la EMA20 (l铆nea amarilla tenue en el gr谩fico). Fuente: xStation 5

