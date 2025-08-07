lee mas
Invertir implica riesgos.

El Banco de Inglaterra recorta los tipos un 0,25% ✂️

13:08 7 de agosto de 2025

La reunión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés ha concluido con una reducción de 25 puntos básicos, dejando el tipo principal de préstamo en el 4,0%.

07.08.2025
13:05

