Minutas del FOMC: Enfoque cauteloso por parte de la Fed

La Reserva Federal se encuentra actualmente en una buena posición respecto al uso de sus herramientas de política monetaria y está a la espera de nuevos datos.

El enfoque cauteloso se justifica por la incertidumbre sobre el futuro.

Casi todos los miembros ven un riesgo persistente de inflación.

La debilidad del dólar se atribuye a la preocupación por los efectos de la política comercial.

Algunos miembros señalan la difícil disyuntiva entre la inflación y el crecimiento económico.

La mayoría de los miembros de la Fed cree que el aumento de aranceles representa un riesgo mayor y más amplio.

Los aranceles son significativamente más grandes y extensos de lo previsto.

Existen preocupaciones sobre las expectativas de inflación a largo plazo, aunque se mantienen bien ancladas.

La pérdida de estatus de los activos refugio podría tener consecuencias a largo plazo. Las minutas publicadas del FOMC destacan el enfoque cauteloso adoptado por la Reserva Federal en materia de política monetaria. La Fed subraya que, en un contexto de incertidumbre económica y elevada inflación, mantener una “postura cautelosa” y esperar mayor claridad sobre el panorama económico es lo más adecuado. La mayoría de los miembros del FOMC considera que la inflación podría permanecer elevada por más tiempo, y algunos expresan preocupación de que las expectativas de inflación a largo plazo puedan desanclarse, lo cual sería indeseable para la estabilidad de precios. También advierten sobre la posibilidad de enfrentarse a disyuntivas complejas si la inflación no disminuye y el crecimiento económico se desacelera. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Asimismo, las minutas destacan que la debilidad del dólar se debe en gran medida a la preocupación por los efectos de la política comercial, incluidas las guerras arancelarias, que se consideran una amenaza significativa y creciente para la economía de EE. UU. En resumen, el FOMC permanece en modo de “esperar y observar”, preparado para actuar si las condiciones cambian, pero actualmente sin necesidad de medidas inmediatas. Los riesgos inflacionarios y la incertidumbre respecto a los efectos de la política comercial dominan el panorama económico. El EUR/USD y el S&P 500 se mantuvieron sin cambios tras la publicación.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.