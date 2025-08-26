Moción de confianza en Francia

El primer ministro francés, François Bayrou, anunció que el 8 de septiembre someterá a su gobierno a una moción de confianza en la Asamblea Nacional, tras su declaración de política general sobre las orientaciones presupuestarias. Si la moción fuera rechazada —una primicia durante la Quinta República—, el gobierno se vería obligado a dimitir. Dado el actual estancamiento parlamentario, la disolución de la Asamblea Nacional parecería inevitable, lo que aumenta el riesgo de hundir al país en el mismo estancamiento político y retrasar aún más la elaboración del presupuesto para 2026.

¿Qué defiende cada partido político en Francia?

En la izquierda se espera que La France Insoumise (izquierda radical) y Europe Écologie-Les Verts (izquierda verde) voten en contra de la confianza. Sin embargo, la postura del Partido Socialista sigue siendo decisiva. Aunque Boris Vallaud, presidente del grupo socialista en la Asamblea, y Olivier Faure, primer secretario del PS, han anunciado su oposición, no se descartan negociaciones con el gobierno. Una reorganización del gabinete que incluya a ministros socialistas y la retirada de la propuesta de abolir dos días festivos podrían cambiar su postura.

En la derecha, el Rassemblement National se encuentra en una posición delicada. Hasta ahora, se había abstenido de derrocar al gobierno al no apoyar las mociones de censura. Sin embargo, la moción de censura tiene un peso simbólico muy diferente: respaldar al gobierno socavaría su imagen como defensor del voto de clase trabajadora y media. Políticamente insostenible, tal medida parece impensable. Por lo tanto, se espera que el RN vote en contra de la confianza.

Aritmética parlamentaria

De los 577 diputados, al menos 264 ya están seguros de oponerse al gobierno, aún lejos de los 289 votos necesarios para retirarle la confianza. Si el Partido Socialista se une a la oposición, el total ascendería a 330, haciendo inevitable la caída del ejecutivo. Incluso la abstención de los socialistas bastaría para derrocar al gobierno, ya que la mayoría requerida se reduciría entonces a 256 votos. Por lo tanto, el PS tiene la llave para las elecciones del 8 de septiembre.





Fuente: French National Assembly / Toute l'Europe

Riesgo de parálisis presupuestaria

El escenario más anticipado por los mercados es el de una pérdida de confianza, que provocaría la dimisión del gobierno, seguida de la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones. Sin embargo, tal resultado daría paso a un prolongado período de incertidumbre: se necesitaría casi un mes para convocar una nueva Asamblea, seguido de varios días para formar gobierno. El proceso presupuestario tendría entonces que comenzar prácticamente desde cero, retrasando peligrosamente el plazo presupuestario de 2026.

Estos retrasos intensificarían las tensiones políticas y sociales y aumentarían el riesgo de un "año en blanco", lo que descarrilaría la trayectoria de reducción de la deuda francesa. El bono francés a 10 años ya se acerca al 3,6%, un nivel de resistencia técnica, más allá del cual podría producirse un aumento descontrolado de los rendimientos, en un momento en que se espera que el servicio de la deuda se convierta en la mayor partida presupuestaria del Estado para 2027.

Reacción del mercado

Los bancos y las aseguradoras se encuentran entre los más afectados. Société Générale cayó un 8,20% y Crédit Agricole un 6,01%, expuestos tanto al riesgo de tipos de interés (ya que el aumento de los rendimientos reduce el valor de los bonos soberanos que poseen) como al riesgo crediticio (ante la creciente preocupación por la capacidad de pago del Estado). Las empresas de construcción e infraestructuras, más dependientes de la economía nacional, también se encuentran bajo presión: Vinci, Bouygues y Saint-Gobain registraron fuertes caídas.

En cambio, sectores con proyección internacional como el lujo y la salud se mantienen resilientes. LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi y Kering se mantienen estables, confirmando su papel como valores refugio en tiempos de inestabilidad política y financiera.

Cotización del Cac 40

Fuente : Plataforma de XTB

Velas de 4 horas