Al comienzo de la nueva semana, observamos movimientos moderados en los mercados financieros. En el mercado chino, las variaciones de los índices se limitan a +/- 0,20 %. El índice japonés pierde un 0,40 %, el de Australia registra pérdidas del 0,60 % y el singapurense pierde un 0,80 %. Los contratos sobre índices registran caídas de entre el 0,50 % y el 0,80 %, pero estos movimientos apenas cambian tras la fuerte subida del viernes. Las fluctuaciones en el mercado forex también son leves y, para la mayoría de los pares, se limitan a +/- 0,15 %. El USD/CAD está perdiendo ligeramente terreno antes de los resultados oficiales de las elecciones federales de hoy en Canadá. Las encuestas del fin de semana indicaron una victoria para el Partido Liberal, liderado por Mark Carney. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de Estados Unidos La guerra comercial iniciada por Estados Unidos ha desplazado las prioridades de los votantes canadienses hacia cuestiones de soberanía. El líder conservador Pierre Poilievre ha tenido dificultades para impulsar temas tradicionales como la vivienda y la inmigración. Actualmente, parece probable una mayoría liberal. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, explicó que durante las conversaciones con funcionarios chinos no se abordó el tema de los aranceles. Más importante aún, expresó sus dudas sobre la afirmación de Trump sobre una comunicación reciente con el presidente Xi. Reuters informó que se está formando un consenso en el BCE sobre un recorte de tipos en junio. Los precios actuales del mercado apuntan a una probabilidad del 71 % de un recorte. Seis fuentes del BCE señalaron el empeoramiento de los datos, la fortaleza del euro y la caída de los precios del petróleo como factores clave. Ninguno de los responsables políticos considera un recorte mayor de 50 puntos básicos. Trump sugirió que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está al alcance, insinuando que Ucrania podría ceder Crimea a Rusia. Sus comentarios contradicen declaraciones anteriores de los líderes ucranianos. Se espera que el Banco de Japón mantenga los tipos de interés en el 0,5 % durante su reunión del 30 de abril al 1 de mayo. El aumento de los riesgos derivados de los aranceles estadounidenses podría reducir el PIB de Japón en un 0,5 %, retrasando las subidas de tipos al menos hasta octubre. La preocupación por los aranceles está afectando cada vez más a la política monetaria. Noticias del mercado asiático Informes de Hong Kong indican que Walmart ha reanudado los pedidos a proveedores chinos tras las interrupciones comerciales. Muchos exportadores confirmaron dicha medida de forma independiente. Según varias empresas, los aranceles están siendo absorbidos por los compradores en lugar de los vendedores. La noticia sugiere optimismo sobre la posible supresión de los aranceles. Durante el fin de semana, el viceministro de Finanzas de Japón, Atsushi Mimura, intentó refutar las especulaciones de que el secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, apoya un yen más fuerte. Como resultado, no se confirmó ninguna intervención oficial. Los ministerios chinos anunciaron nuevas iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento económico y el empleo, aunque sin proporcionar planes específicos. La conferencia estuvo presidida por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Los mercados adoptaron un tono positivo, pero se mantuvieron escépticos debido a la falta de detalles. El Consejo de Estado de China aprobó la construcción de 10 nuevos reactores nucleares durante el fin de semana. Esto marca el cuarto año consecutivo en que se han aprobado al menos 10 reactores. China representa ahora casi la mitad de todos los reactores nucleares en construcción en el mundo y está en camino de superar a Estados Unidos como el mayor productor de energía nuclear del mundo para finales de la década.

