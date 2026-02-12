NASDAQ 100 retrocede 1,5%

Conclusiones clave El retroceso del NASDAQ 100 refleja un ajuste simultáneo por narrativa de disrupción en IA, guía corporativa menos convincente y menor expectativa de recortes de tasas.

La apertura mixta en los índices estadounidenses evolucionó hacia una venta más amplia, con los futuros del NASDAQ 100 cayendo cerca de 1,5%. No existe un catalizador único claramente identificable, pero varios factores convergen. En primer lugar, Google se prepara para presentar una versión actualizada de su modelo Gemini 3 Deep Think (Alphabet es además el único nombre de “Big Tech” que no retrocede en la sesión). Un eventual “éxito” del lanzamiento podría amplificar lo que el mercado ha denominado el “efecto Anthropic”, narrativa que en los últimos días ha impulsado ventas en segmentos del complejo tecnológico, particularmente en software. El foco parece estar desplazándose desde “qué beneficios puede generar la IA para las compañías” hacia “qué compañías pueden ser efectivamente desplazadas por la IA”. La acción del precio sugiere una fase de “vender primero y preguntar después”, especialmente en modelos de negocio IT y SaaS.

Segundo, Cisco entregó una proyección para el ejercicio fiscal en curso por debajo de las expectativas, lo que opacó un trimestre sólido y debilitó parcialmente la tesis de que las compañías de hardware serían ganadoras automáticas del ciclo de IA independientemente de su valorización. El movimiento también impacta a pares del sector. Arista Networks (ANET.US) retrocede antes de su reporte trimestral, programado para después del cierre en EE.UU.

En tercer lugar, los últimos datos del mercado laboral estadounidense han aliviado los temores de recesión y desaceleración, pero al mismo tiempo podrían reducir la urgencia de recortar los tipos de interés, lo que podría retrasar el primer periodo significativo de flexibilización al menos hasta mayo. Esto no es necesariamente positivo para Wall Street, que hasta hace poco se posicionaba para un ciclo de flexibilización relativamente agresivo este año. Datos de Goldman Sachs publicados el fin de semana sugieren que fondos CTA (estrategias sistemáticas de seguimiento de tendencia) podrían ser vendedores netos de renta variable estadounidense esta semana en prácticamente todos los escenarios, independientemente de si el S&P 500 sube o baja. En un escenario de continuidad bajista, estas ventas podrían acelerarse, generando un viento en contra adicional impulsado por flujos mecánicos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.