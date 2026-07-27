Nasdaq100 bajo presión por semiconductores

- El Nasdaq-100 retrocede por la debilidad del sector de semiconductores tras los avances tecnológicos anunciados por China
- Las acciones de ASML Nvidia y otras compañías del sector lideran las caídas mientras aumentan las dudas sobre la competencia futura
- Los inversionistas también evalúan si las elevadas inversiones en inteligencia artificial generarán retornos suficientes para sostener las valorizaciones actuales
- El Nasdaq-100 retrocede por la debilidad del sector de semiconductores tras los avances tecnológicos anunciados por China
- Las acciones de ASML Nvidia y otras compañías del sector lideran las caídas mientras aumentan las dudas sobre la competencia futura
- Los inversionistas también evalúan si las elevadas inversiones en inteligencia artificial generarán retornos suficientes para sostener las valorizaciones actuales
Los futuros del Nasdaq-100 (US100) continúan bajo presión durante la jornada de hoy después de que surgieran informes sobre los avances de China en el desarrollo de su propia tecnología para la fabricación de semiconductores. El índice abrió al alza, impulsado por las noticias sobre una pausa en las operaciones militares entre Estados Unidos e Irán, pero el sentimiento se deterioró a medida que avanzó la sesión y los precios pasaron a terreno negativo. La mayor presión se ha concentrado en el sector de los semiconductores, con ASML, Nvidia y otras compañías vinculadas a la industria entre las principales bajas.
El deterioro del sentimiento fue provocado por los informes que indican que China está avanzando en el desarrollo de máquinas de litografía DUV, una tecnología que, en el futuro, podría desafiar la ventaja competitiva de los actuales líderes del sector e incrementar la competencia dentro de la industria de los semiconductores.
Al mismo tiempo, los inversionistas están tomando utilidades en el segmento de la inteligencia artificial, donde Nvidia también enfrenta una presión significativa. El mercado está centrando cada vez más su atención no solo en la velocidad de adopción de la IA, sino también en la magnitud de las inversiones necesarias para sostener el ritmo actual de crecimiento. El aumento del gasto en centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial está generando dudas sobre si estas inversiones podrán traducirse en retornos suficientemente sólidos en el futuro.
La sesión de hoy pone de manifiesto la creciente sensibilidad del mercado frente a las noticias relacionadas con el sector de los semiconductores. Esta industria continúa siendo uno de los principales pilares de la narrativa de crecimiento de la inteligencia artificial, por lo que cualquier información relacionada con la competencia tecnológica, la presión sobre los márgenes o la rentabilidad futura de las inversiones puede afectar rápidamente las valorizaciones de las principales compañías y del índice en su conjunto.
Fuente: xStation5
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