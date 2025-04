Al inicio de la sesión estadounidense, observamos subidas dinámicas. Los índices crecen entre un 3,50% y un 4,00%. El optimismo se debe a la información excepcionalmente positiva comunicada por representantes de la administración estadounidense sobre las negociaciones comerciales. Política comercial americana Hassett, asesor principal de la Casa Blanca, enfatizó que Estados Unidos prioriza a socios comerciales clave, especialmente a aliados como Japón y Corea del Sur, en las próximas negociaciones arancelarias.

Afirmó que Trump se centra en lograr un comercio justo y recíproco y que evaluará las ofertas de los países en ese contexto. Se está preparando un plan, que se presentará a Trump, que describe el cronograma y los participantes de las conversaciones.

Mientras tanto, Corea del Sur ha declarado que no se unirá a China en su oposición a los aranceles estadounidenses. Trump confirmó estas prioridades, informando sobre un diálogo positivo con Corea del Sur y expresando optimismo sobre las próximas conversaciones con China.

Trump anunció que un equipo de Corea del Sur ya está de camino a Estados Unidos y elogió la llamada telefónica con el presidente interino de ese país.

El primer ministro del Reino Unido, Starmer, declaró su apoyo a la producción nacional de acero y a la aceleración de los esfuerzos para reducir las barreras comerciales. Negociaciones con China Hassett y Trump insistieron repetidamente en que China es el principal foco de la política comercial estadounidense. Trump espera una llamada telefónica de Pekín y afirma que China está muy interesada en cerrar un acuerdo. Política energética El gobierno estadounidense promueve el uso del carbón en la energía y la industria. Nuevas regulaciones respaldan el uso de carbón en centros de datos de IA y consideran reconocer el carbón utilizado en la producción de acero como materia prima esencial.

Las agencias federales también priorizarán las concesiones de carbón en terrenos federales.

Trump también abordó el tema de las exportaciones estadounidenses de GNL en su conversación con el presidente interino de Corea del Sur.

Mientras tanto, el secretario de Energía de EE. UU., Wright, visitará Oriente Medio para promover las inversiones estadounidenses en el sector energético.

